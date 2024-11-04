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Врач перечислила главные полезные свойства семечек

1:38
Здоровье

Семена тыквы обладают рядом полезных свойств, которые могут помочь снизить воспаление в организме, нормализовать кровяное давление и обеспечить организм клетчаткой и антиоксидантами. Об этом рассказала британский терапевт Кэтрин Хайатт в интервью изданию Healthnews.

Врач перечислила главные полезные свойства семечек
Фото: commons.wikimedia.org by Ґалаха, CC BY-SA 3.0

По словам врача, тыква и тыквенные семечки имеют противовоспалительный, антибактериальный и противораковый эффект, а также могут снижать риск развития диабета и гипертонии. Эти преимущества связаны с высоким содержанием антиоксидантов в семенах тыквы, которые защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами.

Кроме того, тыквенные семечки богаты клетчаткой, которая помогает кишечнику бороться с воспалительными процессами, увеличивать число полезных бактерий и поддерживать оптимальный уровень сахара в крови.

Кэтрин Хайатт также отметила, что семена тыквы могут потенциально улучшать мужское репродуктивное здоровье, повышая качество спермы, как показало исследование на крысах в 2013 году. Кроме того, тыквенные семечки являются отличным источником цинка, который повышает уровень тестостерона.

Однако врач подчеркнула, что семена тыквы не следует рассматривать как средство для лечения эректильной дисфункции, поскольку необходимы дальнейшие исследования с участием людей для подтверждения этого факта. Тем не менее, употребление тыквенных семечек может улучшить качество питания и снизить риск появления проблем с потенцией в целом.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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