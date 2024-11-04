Врач предупредила об опасности длительного стресса

Кортизол — гормон, вырабатываемый надпочечниками в ответ на стресс, который помогает мобилизовать организм для быстрого реагирования. Согласно природному механизму, человек должен покинуть опасную ситуацию в течение нескольких минут или часов и начать процесс восстановления. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад.

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"Тогда краткосрочный стресс служит для нас полезной тренировкой. Однако если состояние стресса затягивается, организм переходит в режим "выживания" и запускает ускоренное старение", — отметил специалист в интервью для RT.

Как пояснил эксперт, при длительном воздействии стресса организм проходит через три стадии: тревогу, адаптацию и истощение. Если уровень кортизола остаётся повышенным в течение длительного времени, это может привести к нарушениям конативных функций и сна, головным или спинным болям, а также снижению иммунитета. В конечном итоге мозг начинает отключать органы, которые не необходимы для немедленного выживания.

В частности, при длительном повышении уровня кортизола наблюдается рост уровня глюкозы и холестерина в крови, разрушение мышц и накопление жира, а также обострение воспалительных процессов. Со временем это может привести к прекращению работы репродуктивной функции организма, замедлению работы щитовидной железы и развитию психосоматических заболеваний, предупредил Андрей Мартюшев-Поклад.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).



Кортизо́л (гидрокортизон) — это гормон, который образуется в коре надпочечников. Регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов.

