Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Протесты против итогов выборов начались в Тбилиси
Врач предупредила об опасности длительного стресса
Россияне жалуются на вирус Коксаки в школах и детсадах
Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером
Украинцы стали лидерами преступности среди мигрантов — немецкая BKA
Путин: Курская область будет зачищена от украинских военных
Пять распространённых ошибок при замене шин, которые могут стоить вам безопасности
L'Equipe: тренер ПСЖ может сделать Сафонова первым номером
Высокий риск отравления: какие блюда стоит избегать в ресторане

Россияне сообщают о распространении вируса Коксаки в садиках и школах

1:33
Здоровье

Как сообщили SHOT мамы детей одного из детских садов во Владимире, в группу привели ребенка с вирусом, после чего все малыши начали болеть поочередно, в результате заразились более 20 детей. У многих сначала появились язвы во рту, а затем сыпь на теле. В местной больнице, по словам родителей, врачи сказали, что это Коксаки, но в справке указали ОРВИ.

Россияне сообщают о распространении вируса Коксаки в садиках и школах
Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar

"7 дней больничного дали, сейчас уже выписали. Когда ходили открывать больничный, врач, наш педиатр, сказала, что этот случай не единственный. Вообще, уже с лета вирус активно ходит. В детский сад даже Роспотребнадзор приходил", — сообщили родители заболевших.

Также о вирусе сообщают жители Краснодарского края. По информации родителей заболевших детей, в больнице как минимум одному школьнику диагностировали Коксаки.

Жительница Новороссийска рассказала, что в Краснодарском крае, который также является туристическим местом, много заболевших. Её племянник, возможно, подхватил вирус на соревнованиях по ММА. В их станице у многих детей до 11 лет появились волдыри на ступнях и руках, высокая температура и что-то похожее на стоматит во рту. Болезнь у всех протекает в лёгкой форме.

Заболевшие с аналогичными симптомами есть и в Москве. На данный момент известно как минимум о трёх детях с характерной сыпью и высокой температурой.

Уточнения

Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Обсудить
Сейчас читают
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Авто
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше Аудио 
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Еда и рецепты
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин Аудио 
Популярное
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
ОФАБ-250ШЛ. Штурмовая осколочно-фугасная авиабомба с удочкой Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Последние материалы
Секреты сбора земляники: когда и как не упустить урожай
Как приготовить кулинарный шедевр из кефира и куриной грудки
Какие привычки кошек могут смутить хозяев и удивить гостей
Знакомые Кирилла Емельянова заявили, что актёр спивается
NASA уточняет планы посадки на луну: новые цели для Артемиды III
Виктор Дробыш раскритиковал выступление Ларисы Долиной: ужас какой-то
Интерьер, который всегда остаётся чистым
Россияне сообщают о распространении вируса Коксаки в садиках и школах
Яна Рудковская уличила Алину Загитову во лжи и предложила пари
Русские традиции на Новый год: что поставить на праздничный стол
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.