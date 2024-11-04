Россияне сообщают о распространении вируса Коксаки в садиках и школах

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как сообщили SHOT мамы детей одного из детских садов во Владимире, в группу привели ребенка с вирусом, после чего все малыши начали болеть поочередно, в результате заразились более 20 детей. У многих сначала появились язвы во рту, а затем сыпь на теле. В местной больнице, по словам родителей, врачи сказали, что это Коксаки, но в справке указали ОРВИ.

Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar

"7 дней больничного дали, сейчас уже выписали. Когда ходили открывать больничный, врач, наш педиатр, сказала, что этот случай не единственный. Вообще, уже с лета вирус активно ходит. В детский сад даже Роспотребнадзор приходил", — сообщили родители заболевших.

Также о вирусе сообщают жители Краснодарского края. По информации родителей заболевших детей, в больнице как минимум одному школьнику диагностировали Коксаки.

Жительница Новороссийска рассказала, что в Краснодарском крае, который также является туристическим местом, много заболевших. Её племянник, возможно, подхватил вирус на соревнованиях по ММА. В их станице у многих детей до 11 лет появились волдыри на ступнях и руках, высокая температура и что-то похожее на стоматит во рту. Болезнь у всех протекает в лёгкой форме.

Заболевшие с аналогичными симптомами есть и в Москве. На данный момент известно как минимум о трёх детях с характерной сыпью и высокой температурой.

Уточнения

Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте.

