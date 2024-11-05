Гастроэнтеролог Харлов заверил, что почти все называющие себя вегетарианцами изредка едят мясо

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Большинство людей, называющих себя вегетарианцами, время от времени употребляют мясо, например, шашлык или хот-доги. Об этом рассказал врач-терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов.

Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, CC BY-SA 4.0

Он отметил, что многие люди ошибочно полагают, что, съедая иногда курицу или говядину, они остаются вегетарианцами. По его словам, около 80 % вегетарианцев время от времени едят мясо, включая шашлык и хот-доги.

"Люди недолго могут находиться на вегетарианстве, им становится хуже, чем было до этого, они прекращают и начинают вводить обратно продукты животного происхождения. Если они слишком долго заигрывали, то они обратно восстанавливают то, что было повреждено, и идут дальше по жизни", — сказал Харлов, которого цитирует Газета.Ru.

Харлов подчеркнул, что переход на растительную пищу может быть сопряжён с проблемами для здоровья, поэтому важно делать это постепенно. Он также посоветовал оставить в своём рационе яйца, молочные продукты и рыбу, чтобы получать необходимые вещества.

Уточнения

Вегетариа́нство — система питания преимущественно либо исключительно растительной пищей.



Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).



