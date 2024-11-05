Психолог Коновалова дала советы интровертам по поводу общения с начальством и коллегами

3:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Семейный психолог Ольга Коновалова в разговоре с Pravda.Ru прокомментировала ситуацию с китаянкой, которая впала в кататонический ступор после выговора директора и дала советы интровертам, как лучше вести себя с начальством и коллегами, чтобы минимизировать стресс от вынужденного и не всегда приятного общения.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag

Психолог напомнила, что во-первых, интроверты — это люди с особым типом высшей нервной деятельности, который называется слабым. Это означает, что они очень чувствительны и нуждаются в большем уединении, чем во взаимодействии с окружающими. Поэтому главный способ профилактики — это наличие у них личного времени, когда они могут уединиться.

"Это просто такое название, которое говорит про то, что они очень чувствительные, и поэтому им необходимо больше времени находиться в уединении, чем во взаимодействии с людьми. Поэтому если основной такой способ профилактики, это про то, что у этих людей обязательно должно быть вот это личное время, когда они могут уползать в норку", — рассказала Коновалова.

Она добавила, что интроверты не могут долго находиться на рабочем месте, и им обязательно нужно уединение, где они могут ни с кем не общаться. Это время для себя, и у каждого оно разное: прогулки, рутинные дела, рукоделие — каждый отдыхает по-своему.

Важно, чтобы у интровертов был баланс между общением с людьми и уединением. Это может быть сложно, но необходимо для поддержания психического здоровья.

"Это, наверное, основное, что у них должен быть обязательно вот этот вот график, скажем так, общественный, социальный, где они взаимодействуют с людьми, и тот, где они могли бы побыть одни, наедине с собой", — подчеркнула Коновалова.

Если руководитель или коллеги создают давление, стоит задуматься о смене коллектива или места работы. Внутреннее состояние важнее работы в конкретной компании. Если есть возможность, лучше найти место, где будет комфортно и спокойно, отметила специалист.

"Нужно идти туда, где тебе хорошо, а не оставаться там, где тебе плохо, в тот коллектив, где тебе комфортно. Найти такой коллектив, потому что такие коллективы точно есть, и руководители точно есть, они все разные", — напомнила психолог.

В любом случае, забота о себе — это самое главное. Если не позаботиться о себе, то никто другой этого не сделает, заключила эксперт.

Ранее South China Morning Post сообщили, что 20-летняя китаянка Ли впала в оцепенение после замечания начальника месяц назад. Доктор Цзя Дэхуан диагностировала у неё кататонический ступор, один из симптомов депрессии. Родственники Ли настаивали на посещении туалета, но она не реагировала, даже когда убирали подушку. Врач считает, что проблемы возникли из-за её интроверсии и неспособности установить доверительные отношения с окружающими.

Уточнения

Интрове́рсия — экстраве́рсия — критерий категоризации черт личности или показатель их измерения, распространённый в психологии.

