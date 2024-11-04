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Психолог объяснила, как выговор начальника довёл китаянку до кататонического ступора

2:34
Здоровье

Как сообщает South China Morning Post, 20-летняя китаянка Ли впала в ступор после замечания от своего руководителя месяц назад. Врач Цзя Дэхуан диагностировала у неё кататонический ступор, один из симптомов депрессии. Родственники были вынуждены напоминать ей о необходимости посещения туалета, а её голова оставалась в воздухе, если убирали подушку. Врач отметила, что Ли была интровертом и не могла установить доверительные отношения с окружающими, что привело к её тяжелому состоянию.

Психолог объяснила, как выговор начальника довёл китаянку до кататонического ступора
Фото: https://pixabay.com by pixabay user 422694 (Amousey), PDM

Семейный психолог Ольга Коновалова в беседе с Pravda.Ru прокомментировала ситуацию и ответила, как выговор начальника мог довести человека до такого состояния.

Эксперт объяснила, что не сам выговор стал причиной, а скорее всего, это стало последней каплей, которая переполнила чашу.

По мнению психолога, чтобы человек оказался в депрессивном состоянии, он должен находиться в определённых условиях в течение некоторого времени.

"Одним из таких условий является то, что человек испытывает два вида давления: первый вид давления — это исходящий извне, и в данном случае это может быть как раз условия на работе, в частности начальник, который давил, гнобил и какие-то завышенные требования предъявлял", — объяснила Коновалова.

Также важным фактором является особенность личности человека, добавила эксперт. Например, когда у него не хватает сил или ресурсов для выполнения задачи, он начинает давить на себя изнутри. Это может привести к появлению внутреннего критика или самобичевания.

Таким образом, человек оказывается под двойным прессингом, что требует огромных усилий. Это может привести к состоянию невроза, которое усиливается и перерастает в депрессию.

"И поэтому когда уже начальник сделал выговор, то это уже была капелька, всё, это была последняя капелька, и дальше организм, именно тело, сработал вот таким вот образом, то есть вошел в ступор того, что он просто перестал реагировать на всё происходящее", — отметила психолог.

Это является психологической защитой, способом справиться с ситуацией. Кататонический ступор — это физиологическая реакция, которая происходит на уровне тела, пояснила Коновалова.

Это означает, что все уровни защиты были пройдены, и остался последний — тело, добавила специалист.

Уточнения

Кататони́ческий синдро́м или кататони́я (от др.-греч. κατατείνω — «натягивать, напрягать»), — психопатологический синдром (группа симптомов), основным клиническим проявлением которого являются двигательные расстройства.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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