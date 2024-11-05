Врачи рассказали о малоизвестных свойствах витамина D

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последнее время внимание медицинского сообщества привлекают неожиданные свойства витамина D, который традиционно ассоциируется с поддержанием здоровья костей и иммунной системы. Недавние исследования подтверждают, что этот витамин может оказывать значительное влияние на психическое здоровье, в частности, помогать в борьбе с депрессией. Об этом сообщает "Российская газета".

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Врачи подчеркивают, что недостаток витамина D связан с повышенным риском развития различных психических расстройств. Исследования показывают, что люди с низким уровнем этого витамина чаще сталкиваются с депрессивными состояниями и тревожностью. Витамин D влияет на уровень серотонина — "гормона счастья", который отвечает за настроение и общее эмоциональное состояние. Таким образом, поддержание нормального уровня витамина D может стать важным аспектом в профилактике и лечении депрессии.

Специалисты рекомендуют включать в рацион продукты, богатые витамином D, такие как жирная рыба, яйца и молочные изделия. Кроме того, регулярное пребывание на солнце способствует естественному синтезу витамина D в организме. Однако, в условиях современного мира, когда многие из нас проводят большую часть времени в помещениях, возникновение дефицита витамина D становится распространенной проблемой.

Важно помнить, что в случае выраженных симптомов депрессии необходимо обратиться к врачу. Врач может порекомендовать пройти анализ на уровень витамина D и при необходимости назначить добавки. Исследования продолжаются, и врачи продолжают изучать, как именно витамин D может влиять на наше психическое здоровье. Забота о балансе витаминов в организме — это шаг к гармонии не только физического, но и психического состояния.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — витамин синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона B, а также поступает в организм человека с пищей.



Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

