Что исключить из меню после 65 лет: рекомендации терапевта

С возрастом здоровье человека неизбежно меняется, и в числе главных факторов, влияющих на общее состояние организма, находятся гастрономические привычки. Медики подчёркивают, что именно осознанное отношение к питанию может помочь поддержать здоровье и улучшить качество жизни в пожилом возрасте.
Врач-терапевт Анна Пархоменко советует людям старше 65 лет отдавать предпочтение натуральному белому мясу, растительным источникам белка (таким как бобовые), молочным продуктам (включая творог и сыр) и цельнозерновому хлебу. Эти продукты насыщают организм необходимыми питательными веществами, не оказывая негативного воздействия.
Для поддержания здоровья и снижения рисков различных заболеваний специалист рекомендует исключить из рациона следующие продукты:
Анна Пархоменко отмечает, что продукты с насыщенным вкусом часто содержат много добавок: красителей, загустителей, консервантов и усилителей вкуса. Они могут негативно сказываться на здоровье, особенно в пожилом возрасте, когда организм уже более чувствителен к таким веществам.
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