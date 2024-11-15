Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алёна Жигалова обозлилась на рэпера Natan на фоне интрижек с Лерчек и Бьянкой: пусть прекратит врать!
Как быстро разморозить мясо за пять минут: простой трюк с солью
Как защитить помидоры от фитофтороза: йод и зеленка в помощь
На горнолыжных курортах разработают правила поведения для туристов
Как превратить недостатки квартиры в дизайнерские преимущества
Как избежать ошибок при выборе косметолога
Как выбрать идеальную туристическую страховку
Фермерское или магазинное: какое молоко выбрать для здоровья
Основные причины высыхания малины и как предотвратить это

Что исключить из меню после 65 лет: рекомендации терапевта

Каких продуктов стоит избегать в пожилом возрасте
1:38
Здоровье

Какие продукты нужно исключить из рациона пожилым людям: советы экспертов

С возрастом здоровье человека неизбежно меняется, и в числе главных факторов, влияющих на общее состояние организма, находятся гастрономические привычки. Медики подчёркивают, что именно осознанное отношение к питанию может помочь поддержать здоровье и улучшить качество жизни в пожилом возрасте.

Каких продуктов стоит избегать в пожилом возрасте
Фото: commons.wikimedia.org by Murcotipton, CC BY-SA 3.0

Что стоит включить в рацион

Врач-терапевт Анна Пархоменко советует людям старше 65 лет отдавать предпочтение натуральному белому мясу, растительным источникам белка (таким как бобовые), молочным продуктам (включая творог и сыр) и цельнозерновому хлебу. Эти продукты насыщают организм необходимыми питательными веществами, не оказывая негативного воздействия.

Какие продукты следует избегать

Для поддержания здоровья и снижения рисков различных заболеваний специалист рекомендует исключить из рациона следующие продукты:

  • Переработанное мясо (колбасы, сосиски, полуфабрикаты, гамбургеры);
  • Красное мясо;
  • Острые блюда и приправы;
  • Алкоголь и сладкие десерты;
  • Жареную и сильно солёную пищу.

Почему это важно

Анна Пархоменко отмечает, что продукты с насыщенным вкусом часто содержат много добавок: красителей, загустителей, консервантов и усилителей вкуса. Они могут негативно сказываться на здоровье, особенно в пожилом возрасте, когда организм уже более чувствителен к таким веществам.

Уточнения

Ста́рость - период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Названы автомобили, которые почти не останавливают для проверки ГАИ
Авто
Названы автомобили, которые почти не останавливают для проверки ГАИ Аудио 
У Су-57 нашлись покупатели
Правда ТВ
У Су-57 нашлись покупатели Аудио 
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
Авто
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать Аудио 
Популярное
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую

Как влияет холостой ход в пробках на двигатель автомобиля? Узнайте мнение экспертов и советы, как защитить свой мотор и продлить его срок службы.

Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Беги, Вова, беги. Зеленский спасёт свою жизнь, если только сбежит в Россию Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Последние материалы
В России хотят обязать приносить присягу гражданина с 14 лет
Мама Ольги Бузовой раскрыла, от кого может родить певица в ближайшие три года
Как избавиться от тли с помощью обычного мыла
Названы автомобили, за которыми категорически нельзя ехать следом
Кинокритик Долин* прокомментировал задержание матери из-за таблеток с наркотиками
Как сохранить урожай яблок до самой весны
Эксперт спрогнозировал рост ипотечной ставки до 32−33% в 2025 году
Канадский подросток в критическом состоянии из-за вируса H5N1
Автор книги об убийстве Талькова рассказал, кто на самом деле виновен в смерти певца
10 пунктов для украинцев: Зеленский заявил о подготовке плана стойкости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.