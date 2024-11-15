Что исключить из меню после 65 лет: рекомендации терапевта

Каких продуктов стоит избегать в пожилом возрасте

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Какие продукты нужно исключить из рациона пожилым людям: советы экспертов

С возрастом здоровье человека неизбежно меняется, и в числе главных факторов, влияющих на общее состояние организма, находятся гастрономические привычки. Медики подчёркивают, что именно осознанное отношение к питанию может помочь поддержать здоровье и улучшить качество жизни в пожилом возрасте.

Фото: commons.wikimedia.org by Murcotipton, CC BY-SA 3.0

Что стоит включить в рацион

Врач-терапевт Анна Пархоменко советует людям старше 65 лет отдавать предпочтение натуральному белому мясу, растительным источникам белка (таким как бобовые), молочным продуктам (включая творог и сыр) и цельнозерновому хлебу. Эти продукты насыщают организм необходимыми питательными веществами, не оказывая негативного воздействия.

Какие продукты следует избегать

Для поддержания здоровья и снижения рисков различных заболеваний специалист рекомендует исключить из рациона следующие продукты:

Переработанное мясо (колбасы, сосиски, полуфабрикаты, гамбургеры);

Красное мясо;

Острые блюда и приправы;

Алкоголь и сладкие десерты;

Жареную и сильно солёную пищу.

Почему это важно

Анна Пархоменко отмечает, что продукты с насыщенным вкусом часто содержат много добавок: красителей, загустителей, консервантов и усилителей вкуса. Они могут негативно сказываться на здоровье, особенно в пожилом возрасте, когда организм уже более чувствителен к таким веществам.

Уточнения

Ста́рость - период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.

