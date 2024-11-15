Почему не стоит держать телевизор и телефон в спальне

Многие сталкиваются с трудностями со сном: кому-то сложно быстро заснуть, кто-то часто просыпается ночью, а у других сон недостаточно глубокий, чтобы чувствовать себя отдохнувшим. Зачастую причина кроется в наличии ненужных устройств в спальне.
У многих людей телевизор — привычная часть спальни. Они смотрят любимые фильмы и передачи перед сном, считая это расслабляющим занятием. Однако исследования показывают, что подобное времяпрепровождение не только не помогает расслабиться, но и может ухудшить качество сна. Синий свет от экрана и стимулирующий контент мешают организму перейти в режим отдыха. Лучшее решение — убрать телевизор из спальни.
Примите простое правило: «В спальне нет места смартфону». Постоянное использование телефона перед сном нарушает естественный цикл сна. Синий свет и поток информации активизируют мозг, что препятствует засыпанию и ухудшает качество сна. Уберите смартфон подальше, и спальня станет по-настоящему местом для отдыха.
Телеви́зор - приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.
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