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Новый способ доставки витаминов в пищу

2:15
Здоровье

Российские учёные сделали важный шаг в области питания, разработав надежные водорастворимые биополимерные наносистемы. Эти инновационные технологии могут эффективно доставлять биологически активные вещества в организм в необходимых количествах, сохраняя их полезные свойства.

Новый способ доставки витаминов в пищу
Фото: commons.wikimedia.org by Крисморозова, CC BY-SA 4.0

По мнению исследователей, это откроет новые горизонты для создания полезных продуктов питания и напитков, которые помогут восполнить дефицит питательных веществ.

Проблема нехватки нутрицевтиков

Руководитель исследования Мария Семёнова подчеркивает, что одним из главных направлений работы является решение проблемы нехватки нутрицевтиков. Эти вещества необходимы для профилактики таких заболеваний, как диабет, сердечно-сосудистые и нейродегенеративные болезни. Потребность в эффективных способах их доставки в организм становится все более актуальной.

Технические сложности

Однако, создать такие продукты не так просто, поскольку многие нутрицевтики нестабильны. Они могут разрушаться под действием тепла и кислорода, а также плохо растворяются в воде, что делает их усвоение затруднительным.

Чтобы преодолеть эти ограничения, учёные предложили метод двойного инкапсулирования: нутрицевтики помещаются в липосомы из фосфатидилхолина, а затем в защитные оболочки из сывороточных белков и хитозана. Это покрытие защищает активные вещества и предотвращает их окисление во время хранения.

Эффективность в пищеварительной системе

В лабораторных условиях исследователи тщательно проверили, как эти комплексы работают в пищеварительной системе. Выяснилось, что в условиях желудка хитозановые частицы взаимодействуют с муцином, компонентом слизистого слоя, что способствует их удержанию и постепенному высвобождению.

Также жёлчные соли в тонком кишечнике помогают растворять липосомы, улучшая усвоение гидрофобных нутрицевтиков и повышая их биодоступность.

Эта разработка может стать важным шагом к созданию более здоровых и питательных продуктов, доступных каждому.

Уточнения

Биологи́чески акти́вные доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.
 

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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