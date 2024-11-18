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Как обеспечить своему ребенку здоровое будущее с помощью технологий

2:31
Здоровье

Ожирение в раннем детстве существенно увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других хронических заболеваний. Однако традиционные медицинские консультации по вопросам питания и физической активности не всегда оказываются эффективными в борьбе с этой проблемой.

Как обеспечить своему ребенку здоровое будущее с помощью технологий
Фото: commons.wikimedia.org by Lorrie Graham/AusAID, CC BY 2.0

Учитывая это, ученые из детского центра Джонса Хопкинса решили провести исследование, чтобы выяснить, как цифровые технологии могут влиять на здоровье маленьких детей.

Методология исследования

Исследование проходило с октября 2019 года по январь 2022 года и охватило около 900 пар "родитель-ребенок" из различных медицинских учреждений США. В него вошли дети в возрасте 21 дня и младше, которые имели здоровый вес и не страдали от хронических заболеваний.

Участников разделили на две группы:

  1. Контрольная группа — получала традиционное медицинское консультирование и восемь образовательных буклетов.
  2. Цифровая группа — также получала традиционное консультирование, но дополнительно имела доступ к персонализированным интерактивным текстовым сообщениям и веб-панели управления для отслеживания целей в области здорового образа жизни.

Родители обеих групп получали советы по питанию и поведению. В цифровой группе была предусмотрена автоматическая обратная связь, рекомендации по решению проблем и поощрения за достижения.

Результаты исследования

Исследование показало, что дети из цифровой группы демонстрировали более здоровые кривые роста веса в течение первых двух лет жизни. Также заболеваемость ожирением среди детей из этой группы была значительно ниже по сравнению с контрольной.

Отмечается, что цифровые технологии особенно хорошо работали для детей из семей с недостатком продовольственной безопасности, а также для латиноамериканских и чернокожих детей, не говорящих на испанском языке, и детей с низким уровнем медицинской грамотности.

Заключение

Это исследование подчеркивает, что цифровые технологии могут стать эффективным инструментом в профилактике ожирения у маленьких детей. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости внедрения цифровых вмешательств в медицинскую практику с целью улучшения здоровья детей и снижения риска развития хронических заболеваний в будущем.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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