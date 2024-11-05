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Разрешено пить до пяти чашек кофе в день — мнение кардиолога

1:19
Здоровье

Здоровые люди могут употреблять до пяти чашек кофе в день, утверждает кардиолог Юлия Маршинцева. По словам эксперта, речь идет о чистом напитке без добавления молока, сливок, сахара и других ингредиентов. Если человек ощущает себя хорошо, такое количество кофе не может причинить вреда.

Разрешено пить до пяти чашек кофе в день — мнение кардиолога
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Юлия Маршинцева также отметила, что существуют научные данные, подтверждающие, что умеренное потребление кофе положительно сказывается на здоровье людей, которые хорошо себя чувствуют. Более того, высококачественный кофе в чистом виде может способствовать снижению уровня холестерина, что благоприятно для сердечно-сосудистой системы, а также снижать риски развития диабета и даже служить профилактическим средством против онкологических заболеваний, сообщает РИА Новости.

Кардиолог подчеркнула, что оптимальная порция кофе варьируется для каждого человека и должна основываться на индивидуальных характеристиках организма. 

Ранее было отмечено, что потребление нефильтрованного кофе, известного также как кофе по-турецки, может быть вредным в избытке, поскольку вещества, содержащиеся в его осадке, способны стимулировать уровень "плохого" ЛПНП-холестерина.

Уточнения

Онколо́гия раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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