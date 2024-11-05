Разрешено пить до пяти чашек кофе в день — мнение кардиолога

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровые люди могут употреблять до пяти чашек кофе в день, утверждает кардиолог Юлия Маршинцева. По словам эксперта, речь идет о чистом напитке без добавления молока, сливок, сахара и других ингредиентов. Если человек ощущает себя хорошо, такое количество кофе не может причинить вреда.

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Юлия Маршинцева также отметила, что существуют научные данные, подтверждающие, что умеренное потребление кофе положительно сказывается на здоровье людей, которые хорошо себя чувствуют. Более того, высококачественный кофе в чистом виде может способствовать снижению уровня холестерина, что благоприятно для сердечно-сосудистой системы, а также снижать риски развития диабета и даже служить профилактическим средством против онкологических заболеваний, сообщает РИА Новости.

Кардиолог подчеркнула, что оптимальная порция кофе варьируется для каждого человека и должна основываться на индивидуальных характеристиках организма.

Ранее было отмечено, что потребление нефильтрованного кофе, известного также как кофе по-турецки, может быть вредным в избытке, поскольку вещества, содержащиеся в его осадке, способны стимулировать уровень "плохого" ЛПНП-холестерина.

Уточнения

Онколо́гия— раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



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