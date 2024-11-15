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Ранние признаки влияния сахара на кожу

Как высокий сахар отражается на лице: ранние сигналы
1:30
Здоровье

Основные признаки "сахарного старения": что должно насторожить

Критически высокий уровень глюкозы в организме негативно сказывается на состоянии кожи и замедляет процессы её восстановления. Однако "сахарное лицо" — это не только прыщи и высыпания.

Как высокий сахар отражается на лице: ранние сигналы
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Врач Александра Филёва отметила, что повышенный уровень сахара может проявляться в виде отёчности, глубоких морщин на лбу, тёмных кругов и мешков под глазами. Кроме того, могут возникнуть нависание верхних век и избыточная пигментация, а оттенок кожи нередко приобретает желтоватый или сероватый оттенок.

Ранние признаки и профилактика

Интересно, что первые признаки такого старения могут появиться ещё до 30 лет. Предотвратить его или отсрочить можно, пересмотрев рацион питания. Полностью исключить сахар сложно, но в умеренных количествах (до 10% от суточной калорийности) он необходим организму.

Продукты, содержащие скрытый сахар

Для поддержания здоровья важно знать, какие продукты содержат скрытый сахар. К ним относятся мясные полуфабрикаты, сухие завтраки, соусы, консервированные овощи, готовые салаты, фастфуд и суши. Чтобы минимизировать влияние сахара, рекомендуется заменить привычные сладости более полезными альтернативами и добавлять в рацион больше овощей, фруктов и белка.

Уточнения

Сахара́ - низкомолекулярные углеводы, имеющие сладкий вкус.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
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