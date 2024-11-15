Ранние признаки влияния сахара на кожу

Критически высокий уровень глюкозы в организме негативно сказывается на состоянии кожи и замедляет процессы её восстановления. Однако "сахарное лицо" — это не только прыщи и высыпания.
Врач Александра Филёва отметила, что повышенный уровень сахара может проявляться в виде отёчности, глубоких морщин на лбу, тёмных кругов и мешков под глазами. Кроме того, могут возникнуть нависание верхних век и избыточная пигментация, а оттенок кожи нередко приобретает желтоватый или сероватый оттенок.
Интересно, что первые признаки такого старения могут появиться ещё до 30 лет. Предотвратить его или отсрочить можно, пересмотрев рацион питания. Полностью исключить сахар сложно, но в умеренных количествах (до 10% от суточной калорийности) он необходим организму.
Для поддержания здоровья важно знать, какие продукты содержат скрытый сахар. К ним относятся мясные полуфабрикаты, сухие завтраки, соусы, консервированные овощи, готовые салаты, фастфуд и суши. Чтобы минимизировать влияние сахара, рекомендуется заменить привычные сладости более полезными альтернативами и добавлять в рацион больше овощей, фруктов и белка.
Сахара́ - низкомолекулярные углеводы, имеющие сладкий вкус.
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