Диетологи о скрытых угрозах в вашем рационе

Почему попкорн для микроволновки может быть смертельно опасен

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Назван продукт, который может спровоцировать рак: популярный среди взрослых и детей

Диетологи настоятельно советуют избегать продуктов, прошедших глубокую переработку. К таким продуктам относятся колбасы, полуфабрикаты и фастфуд, но есть и менее очевидные "вредители", которые могут скрываться в рационе.

Фото: flickr.com by Marcus Quigmire, CC BY-SA 2.0

Состояние здоровья и продолжительность жизни во многом зависят от питания, поэтому важно внимательно следить за тем, что попадает на ваш стол.

Израильские учёные выяснили, что один из популярных продуктов может быть особенно опасен для здоровья, провоцируя развитие рака. Его с удовольствием употребляют как взрослые, так и дети.

Опасности попкорна для микроволновки

Речь идёт о попкорне, который готовится в микроволновой печи. Хотя такой способ приготовления не подразумевает жарки, это не исключает образование вредных веществ.

Специалисты отмечают, что в составе попкорна для микроволновки присутствуют синтетические добавки, оказывающие вредное воздействие на печень, поджелудочную железу и другие органы. Эти вещества могут способствовать развитию онкологических заболеваний.

Учёные подчёркивают, что более безопасной альтернативой является попкорн, приготовленный на сковороде, где можно контролировать процесс и минимизировать риск вредного воздействия.

Уточнения

Попкорн — закуска, представляющая собой зёрна кукурузы, раздувшиеся изнутри при нагревании.

