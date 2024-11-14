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Рекомендации офтальмолога по использованию гаджетов

Гаджеты без вреда: сколько времени можно проводить за экраном
1:02
Здоровье

Безопасное использование гаджетов: сколько времени можно проводить за экраном

Современные технологии стали важной частью повседневной жизни, но избыточное использование гаджетов может отрицательно сказываться на здоровье. Офтальмолог Наталья Захарова рекомендует ограничить время использования устройств до трёх часов в сутки для сохранения здоровья глаз.

Гаджеты без вреда: сколько времени можно проводить за экраном
Фото: freepik.com by halayalex, PDM

Кроме проблем со зрением, постоянное использование гаджетов влияет на качество сна и ментальное здоровье. Захарова подчеркнула, что чрезмерная привязанность к экрану снижает уровень физической активности, что может привести к набору веса.

Чтобы минимизировать вредное воздействие, специалист советует не трогать телефон за час до сна и в течение часа после пробуждения. Те, кто вынужден работать с устройствами, должны уделять внимание регулярной гимнастике для глаз каждые 20 минут и выбирать правильное освещение — слишком яркий свет усиливает нагрузку на глаза.

Уточнения

Га́джет — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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