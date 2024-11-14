Рекомендации офтальмолога по использованию гаджетов

Гаджеты без вреда: сколько времени можно проводить за экраном

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Безопасное использование гаджетов: сколько времени можно проводить за экраном

Современные технологии стали важной частью повседневной жизни, но избыточное использование гаджетов может отрицательно сказываться на здоровье. Офтальмолог Наталья Захарова рекомендует ограничить время использования устройств до трёх часов в сутки для сохранения здоровья глаз.

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Кроме проблем со зрением, постоянное использование гаджетов влияет на качество сна и ментальное здоровье. Захарова подчеркнула, что чрезмерная привязанность к экрану снижает уровень физической активности, что может привести к набору веса.

Чтобы минимизировать вредное воздействие, специалист советует не трогать телефон за час до сна и в течение часа после пробуждения. Те, кто вынужден работать с устройствами, должны уделять внимание регулярной гимнастике для глаз каждые 20 минут и выбирать правильное освещение — слишком яркий свет усиливает нагрузку на глаза.

Уточнения

Га́джет — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

