Секреты красоты: три продукта для борьбы со старением от врача Кутушова

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует множество причин добавить в свой рацион томаты, грейпфрут и сладкий красный перец. Одной из ключевых является их способность естественным образом омолаживать организм. Это связано с высоким содержанием мощного антиоксиданта — ликопина, который оказывает положительное влияние на здоровье кожи. Об этом сообщает "Российская газета".

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"Он действует как естественное омолаживающее средство", - подтвердил в своем телеграм-канале врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов, отмечая, что ликопин одновременно воздействует на морщины, дряблость, тусклый цвет лица и другие "очевидные признаки старения".

Для достижения наилучших результатов от употребления томатов, сладкого перца и грейпфрута, стоит комбинировать их с источниками жиров. Это способствует более эффективному усвоению питательных веществ.

Кроме того, врач подчеркнул, что ликопин не только положительно сказывается на внешности, но и оказывает благотворное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы.

"Ликопин уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Он также связан со снижением уровня холестерина и улучшением кровяного давления", - подчеркнул Михаил Кутушов.

Уточнения

Ликопин — каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза. Нерастворим в воде.



