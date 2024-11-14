Полезные добавки для вашего кофе: снижайте холестерин

Кофе уже давно перестал быть предметом споров о его вреде или пользе. Сегодня акцент сместился на то, как часто и в каком виде лучше пить этот популярный напиток. Если подойти к его приготовлению с умом, можно улучшить свои показатели холестерина.
Растительное молоко становится все более популярным, и у него есть весомые преимущества. В отличие от жирных сливок, овсяное молоко полезно для сердца благодаря своему низкому содержанию насыщенных жиров.
Этот продукт богат антиоксидантами и клетчаткой. Добавление ложки какао в кофе улучшит вкус и придаст напитку полезные свойства, поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы.
Эта специя не только улучшает вкус кофе, но и богата антиоксидантами. Корица помогает уменьшить воспалительные процессы, снижает уровень плохого холестерина, регулирует глюкозу и инсулин, а также ускоряет обмен веществ.
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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