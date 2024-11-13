Как продукты влияют на уровень энергии: три нежелательные позиции

Продукты, приводящие к усталости: что исключить из рациона

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эти продукты забирают энергию: исключите их из рациона

Некоторые продукты, которые мы привычно включаем в рацион, могут вызывать упадок сил и снижать продуктивность. Если вы хотите поддерживать высокий уровень энергии и работоспособность, стоит задуматься об исключении этих продуктов.

Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY, CC BY-SA 3.0

1. Бургеры

Любители фастфуда могут быть разочарованы: бургеры нередко становятся причиной сонливости и упадка сил. Это происходит из-за высокого содержания соли и искусственных добавок, которые нагружают организм и приводят к общей вялости. Постоянное употребление таких блюд может также негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы и привести к проблемам с ЖКТ.

2. Мюсли

Мюсли часто воспринимаются как полезный завтрак, но реальность иная. В большинстве случаев они содержат высокую концентрацию сахара, что вызывает резкий подъём уровня глюкозы в крови, а затем его быстрое падение. Итог — снижение энергии и чувство усталости. Вместо этого начните утро с овсянки или гречневой каши.

3. Белый хлеб

Регулярное употребление белого хлеба может вызывать колебания уровня сахара в крови. После кратковременного подъёма энергии следует его резкое падение, что сопровождается вялостью и чувством усталости. Отдавайте предпочтение цельнозерновому хлебу для поддержания стабильного уровня энергии.

Уточнения

Фастфу́д - питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи.

