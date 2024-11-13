Что мешает эффективности домашних тренировок

Домашний фитнес: ошибки, которые мешают результатам

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главные ошибки при домашних тренировках: чего стоит избегать

Занятия с профессиональным тренером имеют очевидный плюс — правильное выполнение упражнений под контролем. Однако многим, по разным причинам, приходится тренироваться дома самостоятельно. Чтобы домашние тренировки были эффективными и безопасными, важно знать об основных ошибках, которые часто допускают даже опытные любители фитнеса.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathanfv, CC BY 3.0

1. Чрезмерное количество повторений

Часто кажется, что чем больше повторений, тем лучше результат. Но эксперты считают, что оптимальное количество повторов в одном подходе — от 8 до 15. Важно, чтобы после последнего повторения у вас оставалось ощущение усталости, но при этом техника не страдала. Если приходится включать дополнительные мышцы для помощи, значит, вы переусердствовали.

2. Упор только на любимые упражнения

Самостоятельно составленный план тренировок нередко состоит из тех упражнений, которые легко даются и нравятся. Однако это ошибка, ведь нагрузка в таком случае распределяется лишь на уже хорошо развитые группы мышц. Важно включать в тренировки и те упражнения, которые вам даются с трудом, чтобы развивать все тело равномерно.

3. Замена профессионального оборудования подручными средствами

Бутылки с водой или крупой вполне могут заменить гантели, а для медбола подойдёт обычный мяч. Однако попытки заменить сложные тренажёры самодельными приспособлениями могут быть опасны. Например, упражнение на тягу верхнего блока с фитнес-резинкой, закреплённой на стене, может привести к травме, если крепление не выдержит.

4. Недостаток внимания во время занятий

Многие считают, что можно расслабиться и отвлечься на просмотр фильмов или ленту в телефоне во время тренировки. Однако это приводит к тому, что внимание к технике выполнения упражнений теряется, а вместе с ним возрастает риск травм. Кроме того, тренировка может стать менее интенсивной, а значит, менее эффективной.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

