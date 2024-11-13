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Молоко и здоровье: что на самом деле важно знать

Мифы о молоке, в которые пора перестать верить
2:38
Здоровье

Молоко — любимый напиток для многих, но вокруг него существует множество мифов, которые вводят в заблуждение. Давайте разберёмся, что из них правда, а что нет:

Мифы о молоке, в которые пора перестать верить
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Молоко полезно только детям

Существует распространённое мнение, что взрослым молоко пить бесполезно, так как с возрастом организм якобы теряет способность его усваивать. На самом деле у большинства людей фермент для переваривания лактозы продолжает вырабатываться всю жизнь. Аллергия на лактозу встречается лишь у 20% населения.

2. Молоко укрепляет кости

Молочные продукты действительно богаты кальцием и белком, но утверждение, что без молока кости станут слабыми, преувеличено. Врачи советуют включать молочные продукты в рацион, но не считают их единственным источником кальция и протеина. Тем, у кого аллергия на лактозу, стоит обратить внимание на растительное молоко, обогащённое кальцием.

3. Гормоны в молоке вредны

Некоторые считают, что молоко нарушает гормональный баланс из-за якобы используемой гормональной терапии на фермах. На самом деле гормоны, которые могут присутствовать в молоке, вырабатываются естественным путём у коров. Они не несут угрозы для здоровья человека, если нет серьёзных гормональных нарушений в организме.

4. Молоко вызывает диабет

Молочная лактоза — это сахар, из-за чего некоторые опасаются, что молоко может провоцировать диабет. В действительности лактозы в молоке содержится не более 8%, что гораздо меньше, чем количество сахара в фруктах и ягодах. Умеренное употребление молока безопасно.

5. Молоко способствует набору веса

Молоко действительно содержит калории, но умеренное его употребление не приводит к ожирению. Для тех, кто следит за фигурой, подойдёт молоко с пониженным содержанием жира.

6. Обезжиренное молоко бесполезно

Миф о том, что обезжиренное молоко не приносит пользы, связан с тем, что жиры якобы необходимы для усвоения витаминов. Однако молочные жиры можно заменить растительными, сохранив пользу от употребления молока.

7. Нужно пить много молока

Ещё одно заблуждение — молоко можно пить в любых количествах. На самом деле, как и с любым продуктом, важно соблюдать меру. Избыточное его употребление может привести к набору лишних калорий.

Уточнения

Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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