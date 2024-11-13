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Два веских повода отказаться от вечернего душа

Почему вечерний душ может испортить ваш сон и волосы
1:12
Здоровье

Почему перед сном лучше отказаться от душа: важные нюансы

Гигиенические процедуры перед сном — это хороший способ завершить день, но с оговоркой: не все из них одинаково полезны. Если до сна остаётся совсем немного времени, душ лучше отложить. И вот почему:

Нарушение сна

Если вы привыкли начинать утро с душа и вдруг решаете принять его перед сном, организм может воспринять это как сигнал к пробуждению. Дело в том, что горячая вода повышает температуру тела и активизирует работу кровеносной системы, что может привести к ложному ощущению бодрости. Это противоречит естественным процессам, происходящим перед засыпанием, и может стать причиной бессонницы.

Влияние на волосы

Вечерний душ часто приводит к тому, что волосы остаются влажными. Особенно это актуально для обладателей длинных волос, которые не всегда удаётся полностью высушить перед сном. Ложась в постель с влажными волосами, вы рискуете не только ухудшить их состояние (ломкость и повреждения), но и создать условия для появления плесени в постели, что может негативно сказаться на здоровье.

Уточнения

Пле́сень - различные грибы, образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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