Два веских повода отказаться от вечернего душа

Почему вечерний душ может испортить ваш сон и волосы

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему перед сном лучше отказаться от душа: важные нюансы

Гигиенические процедуры перед сном — это хороший способ завершить день, но с оговоркой: не все из них одинаково полезны. Если до сна остаётся совсем немного времени, душ лучше отложить. И вот почему:

Нарушение сна

Если вы привыкли начинать утро с душа и вдруг решаете принять его перед сном, организм может воспринять это как сигнал к пробуждению. Дело в том, что горячая вода повышает температуру тела и активизирует работу кровеносной системы, что может привести к ложному ощущению бодрости. Это противоречит естественным процессам, происходящим перед засыпанием, и может стать причиной бессонницы.

Влияние на волосы

Вечерний душ часто приводит к тому, что волосы остаются влажными. Особенно это актуально для обладателей длинных волос, которые не всегда удаётся полностью высушить перед сном. Ложась в постель с влажными волосами, вы рискуете не только ухудшить их состояние (ломкость и повреждения), но и создать условия для появления плесени в постели, что может негативно сказаться на здоровье.

Уточнения

Пле́сень - различные грибы, образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

