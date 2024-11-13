Заболеть из-за дождя: миф или реальность

Почему промокшие ноги не всегда ведут к болезни

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие уверены: если промочить ноги, болезнь неизбежна. Но действительно ли это так?

Фото: wikimedia.org by Kyle Cassidy, CC BY 3.0

Сразу стоит отметить, что дождь сам по себе не переносит вирусы и не вызывает заболевания напрямую. Инфекции, вызывающие простуду, передаются через биологические жидкости или воздушно-капельным путём, но никак не через осадки.

Тем не менее риск заболеть все же существует, но по другой причине. Промокшие ноги могут привести к снижению общей температуры тела, что временно ослабляет иммунитет. Ветер усиливает этот эффект, ускоряя охлаждение. Это создаёт благоприятные условия для вирусов, которые человек может подхватить из воздуха, так как его иммунная система становится менее устойчивой.

Если вы оказались под дождём в неподходящей обуви, не стоит сразу паниковать. Специалисты советуют сменить обувь или хотя бы снять мокрые ботинки. Далее важно надеть тёплые носки, провести массаж стоп для улучшения кровообращения, выпить горячий чай с мёдом и имбирём и дать себе отдохнуть, желательно поспать. Эти простые меры помогут организму быстрее восстановиться и избежать болезни.

Уточнения

Иммуните́т — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

