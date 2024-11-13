Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как мясо из лаборатории скоро захватит все полки магазинов
Мясо не будет раньше времени портиться, если хранить его так
Приготовьте искусственную красную икру из натуральных ингредиентов. От настоящей не отличите
Как правильно посадить морковь под зиму и вырастить крупные корнеплоды
Туристам станет проще добраться до Сианя из Владивостока
Как избежать столкновения с астероидами: какие технологии спасают Землю от апокалипсиса
Как правильно ухаживать за вишней осенью
Никогда не наказывайте за это! Почему кошка начинает резко бегать по дому
Как избежать угона при потере ключей: рекомендации специалистов

Заболеть из-за дождя: миф или реальность

Почему промокшие ноги не всегда ведут к болезни
1:16
Здоровье

Многие уверены: если промочить ноги, болезнь неизбежна. Но действительно ли это так?

Почему промокшие ноги не всегда ведут к болезни
Фото: wikimedia.org by Kyle Cassidy, CC BY 3.0

Сразу стоит отметить, что дождь сам по себе не переносит вирусы и не вызывает заболевания напрямую. Инфекции, вызывающие простуду, передаются через биологические жидкости или воздушно-капельным путём, но никак не через осадки.

Тем не менее риск заболеть все же существует, но по другой причине. Промокшие ноги могут привести к снижению общей температуры тела, что временно ослабляет иммунитет. Ветер усиливает этот эффект, ускоряя охлаждение. Это создаёт благоприятные условия для вирусов, которые человек может подхватить из воздуха, так как его иммунная система становится менее устойчивой.

Если вы оказались под дождём в неподходящей обуви, не стоит сразу паниковать. Специалисты советуют сменить обувь или хотя бы снять мокрые ботинки. Далее важно надеть тёплые носки, провести массаж стоп для улучшения кровообращения, выпить горячий чай с мёдом и имбирём и дать себе отдохнуть, желательно поспать. Эти простые меры помогут организму быстрее восстановиться и избежать болезни.

Уточнения

Иммуните́т — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Обсудить
Сейчас читают
Китай начал отвечать Европе за повышенные пошлины на электрокары
Экономика и бизнес
Китай начал отвечать Европе за повышенные пошлины на электрокары Аудио 
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Садоводство, цветоводство
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить Аудио 
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены
Услуги
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Сводка с фронта: в Курахово ВСУ гонят на передовую женщин, ВС РФ применили новые версии ракет Дмитрий Плотников В США высказались об амбициозной цели российского ВПК Петр Ермилин Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Последние материалы
Никогда не наказывайте за это! Почему кошка начинает резко бегать по дому
Как правильно ухаживать за вишней осенью
Как избежать угона при потере ключей: рекомендации специалистов
Эти опции в машинах раздражают больше всего
Риски для тех, кто хранит доллары: эксперт предупредил о возможном финансовом крахе в США
Учёные назвали ошибку, которая губит сердце
Алмазы хранят секреты древней воды на невероятной глубине
Тренировка грудных мышц по методу профессионала: рельеф обеспечен
Сводка с фронта: в Курахово ВСУ гонят на передовую женщин, ВС РФ применили новые версии ракет
Где и как хранятся воспоминания в мозге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.