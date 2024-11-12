ВОЗ: в 2023 году от туберкулеза умерли более миллиона человек

Туберкулез признан самой смертоносной инфекцией 2023 года

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты Всемирной организации здравоохранения определили наиболее смертоносную инфекцию 2023 года — ею оказался туберкулёз, который превзошёл коронавирус по количеству летальных исходов. По данным экспертов, собранным из 193 стран, в 2023 году от туберкулёза скончались 1,25 млн человек, тогда как от COVID-19 — 320 тысяч.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MERS_Virus_Particles_(42906595955).jpg by NIAID

Число заболевших туберкулёзом в 2023 году составило 10,8 млн, что немного выше показателей 2022 года (10,7 млн). Более половины всех случаев зарегистрировали в таких странах, как Индонезия, Филиппины, Индия, Пакистан и Китай.

Туберкулёз поддаётся лечению в 85% случаев, однако отсутствие своевременной терапии может привести к смертельному исходу в половине случаев. Специалисты подчёркивают необходимость срочных мер, чтобы к 2030 году ликвидировать эпидемию туберкулёза.

Несмотря на серьёзность проблемы, доклад отмечает положительную динамику: число смертей от туберкулёза продолжает снижаться и уже опустилось ниже допандемийных уровней (1,39 млн смертей в 2019 году). Ведутся разработки шести новых препаратов, а также тестирование новой вакцины, которая может быть доступна в течение ближайших пяти лет.

Уточнения

Туберкулёз - широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое палочками Коха, способные жить внутри клеток.

