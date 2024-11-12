Искусственный интеллект распознает сердечные шумы у собак с точностью до 90%

ИИ помогает выявлять болезни сердца у собак с высокой точностью

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ветеринарная медицина получила новое мощное средство — метод машинного обучения, разработанный учёными Кембриджского университета. Этот алгоритм способен с высокой точностью распознавать сердечные шумы у собак, что позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях.

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Сердечные болезни, особенно часто встречающиеся у мелких пород, могут значительно ухудшить качество жизни питомца и его владельца. Новый метод, созданный на основе технологии, ранее применяемой в кардиологии для людей, демонстрирует до 90% точности. Его результаты сравнимы с заключениями опытных кардиологов.

В процессе разработки использовались данные о сердечных шумах, собранные у более 800 собак, которые проходили обследование в ветеринарных клиниках Великобритании.

Искусственный интеллект становится важным элементом современной ветеринарии, открывая перед врачами и владельцами животных новые перспективы в диагностике и лечении.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт - это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

