Искусственный интеллект распознает сердечные шумы у собак с точностью до 90%

Ветеринарная медицина получила новое мощное средство — метод машинного обучения, разработанный учёными Кембриджского университета. Этот алгоритм способен с высокой точностью распознавать сердечные шумы у собак, что позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях.
Сердечные болезни, особенно часто встречающиеся у мелких пород, могут значительно ухудшить качество жизни питомца и его владельца. Новый метод, созданный на основе технологии, ранее применяемой в кардиологии для людей, демонстрирует до 90% точности. Его результаты сравнимы с заключениями опытных кардиологов.
В процессе разработки использовались данные о сердечных шумах, собранные у более 800 собак, которые проходили обследование в ветеринарных клиниках Великобритании.
Искусственный интеллект становится важным элементом современной ветеринарии, открывая перед врачами и владельцами животных новые перспективы в диагностике и лечении.
Иску́сственный интелле́кт - это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.