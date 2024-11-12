Кофе и кофеин: почему их воздействие на мозг разное

Кофе бодрит не только благодаря кофеину: удивительные данные

Исследователи Университета Минью в Португалии выяснили, что чувство бодрости после чашки кофе связано не только с воздействием кофеина, но и с процессом употребления напитка.

Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, CC BY-SA 2.0

В ходе эксперимента с участием 47 добровольцев, которые ежедневно пьют кофе, учёные просили их воздержаться от напитка, заполнять анкеты и проходить томографию мозга. Затем часть участников получила чашку кофе, а другая часть — чистый кофеин, после чего исследования мозга повторились.

Особое внимание учёные уделили префронтальной коре — области мозга, которая активируется при обработке когнитивных функций и памяти. Обнаружилось, что активность этой зоны повышалась у обеих групп. Однако только у тех, кто пил именно кофе, наблюдалась повышенная активность зон, связанных с обработкой зрительных данных и кратковременной памятью.

Учёных удивило различие эффектов между употреблением напитка и чистого кофеина. Специалисты пришли к выводу, что уникальные воздействия связаны с ароматом, вкусом кофе или психологическими ожиданиями, возникающими при его питье.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

