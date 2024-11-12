Питание при скачках давления: что советует невролог

Как защитить себя при скачках атмосферного давления

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Невролог Алексей Кудряшов считает, что в периоды, когда происходят резкие колебания атмосферного давления, следует избегать жестких диет.

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По его словам, исследования показывают, что количество случаев инсульта увеличивается при перепадах давления более чем на 20 мм рт. ст. Особенно важно следить за своим состоянием людям с диабетом и артериальной гипертензией: необходимо регулярно измерять уровень сахара в крови и артериальное давление, а также своевременно принимать назначенные врачом препараты.

Кудряшов подчеркнул, что правильное питание в такие дни играет важную роль. Организм лучше адаптируется к изменениям атмосферного давления, если соблюдать распорядок дня, выделять на сон минимум 7 часов, питаться сбалансированно не менее 4 раз в сутки, избегая как строгих ограничений, так и переедания.

Уточнения

Инсу́льт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики.

