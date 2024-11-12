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Питание при скачках давления: что советует невролог

Как защитить себя при скачках атмосферного давления
0:57
Здоровье

Невролог Алексей Кудряшов считает, что в периоды, когда происходят резкие колебания атмосферного давления, следует избегать жестких диет. 

Как защитить себя при скачках атмосферного давления
Фото: Freepik by prostooleh, PDM

По его словам, исследования показывают, что количество случаев инсульта увеличивается при перепадах давления более чем на 20 мм рт. ст. Особенно важно следить за своим состоянием людям с диабетом и артериальной гипертензией: необходимо регулярно измерять уровень сахара в крови и артериальное давление, а также своевременно принимать назначенные врачом препараты.

Кудряшов подчеркнул, что правильное питание в такие дни играет важную роль. Организм лучше адаптируется к изменениям атмосферного давления, если соблюдать распорядок дня, выделять на сон минимум 7 часов, питаться сбалансированно не менее 4 раз в сутки, избегая как строгих ограничений, так и переедания.

 

Уточнения

Инсу́льт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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