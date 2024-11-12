Полезные питомцы для вашего настроения

Как животные помогают справляться с депрессией

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог Дарья Якушева считает, что заведение питомца может стать действенным способом борьбы с депрессией. Но какое животное лучше выбрать, чтобы получить максимум пользы?

Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, CC BY 2.0

Собаки подходят людям, склонным к депрессии, потому что забота о них требует регулярной активности и внимания. Собаки становятся мотиватором для прогулок, что улучшает физическое и психическое здоровье. Для семей подойдут энергичные породы, такие как ретриверы и лабрадоры. Эти дружелюбные и общительные питомцы создадут в доме атмосферу радости и помогут детям развить ответственность и внимание.

Кошки — идеальный вариант для тех, кто ценит спокойствие и комфорт. Они не требуют постоянного внимания, оставаясь рядом и создавая уют. Несмотря на свою независимость, кошки прекрасно чувствуют настроение хозяина и могут поддержать своим присутствием.

Рыбки подойдут людям, которые не могут уделять много времени уходу за животными. Наблюдение за аквариумом помогает расслабиться, снижает уровень стресса и способствует медитации. Их уход минимален, а эстетическое удовольствие от наблюдения — велико.

Итак, выбор питомца зависит от ваших предпочтений и образа жизни, но каждый из них способен привнести в жизнь радость и спокойствие.

Уточнения

Дома́шние пито́мцы - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

