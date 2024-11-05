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NML: тренировки по 30 минут способны укрепить не только физическое здоровье

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Здоровье

Способствовать улучшению когнитивных функций могут регулярные тренировки продолжительностью от 30 минут. Это выяснили учёные из Калифорнийского университета, который расположен в Санта-Барбаре (США).

NML: тренировки по 30 минут способны укрепить не только физическое здоровье
Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid, CC BY-SA 4.0

В журнале National Library of Medicine вышла статья, в которой пишут о том, что учёными был проведён анализ 113 научных работ с участием 4 тысяч человек в возрасте от 18 до 45 лет.

Этот анализ позволил выяснить, что даже небольшие по времени тренировки заметно улучшают когнитивные показатели. При этом обнаружилось, что более энергичные и подвижные упражнения эффективнее стимулируют память и внимание.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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