NML: тренировки по 30 минут способны укрепить не только физическое здоровье

Способствовать улучшению когнитивных функций могут регулярные тренировки продолжительностью от 30 минут. Это выяснили учёные из Калифорнийского университета, который расположен в Санта-Барбаре (США).
В журнале National Library of Medicine вышла статья, в которой пишут о том, что учёными был проведён анализ 113 научных работ с участием 4 тысяч человек в возрасте от 18 до 45 лет.
Этот анализ позволил выяснить, что даже небольшие по времени тренировки заметно улучшают когнитивные показатели. При этом обнаружилось, что более энергичные и подвижные упражнения эффективнее стимулируют память и внимание.
Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).
Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.