Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Томатный сок на зиму: простой и вкусный рецепт
Космические телескопы нового поколения раскроют тайны Вселенной
Volkswagen хочет лишить своих сотрудников заслуженных премий
Как посадить смородину и крыжовник осенью и собирать ягоды долгие годы
Топ-5 стран с самым дорогим и самым дешёвым бензином на октябрь 2024 года
Российская налоговая ищет Максима Покровского*, его жену и сына
Тренер Непомнящий рассказал, как "Спартак" обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Мандарины: натуральное средство для красоты кожи и волос
В Мордовии предприниматели могут получить гранты до 10 миллионов рублей на развитие некоторых видов туризма

The Lancet: похудение с помощью специализированных препаратов может ухудшить здоровье

0:55
Здоровье

В журнале The Lancet опубликована статья, в которой говорится, что быстрое похудение при помощи специальных препаратов вызывает большую потерю мышечной массы. Это отрицательно сказывается на иммунной системе, увеличивая риск возникновения инфекций.

В статье приведены исследования, которые выяснили, что при приёме агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1) потеря мышечной массы может варьироваться от 25% до 39% от веса, который был сброшен за 36-72 недели похудения. Тогда как при похудении при помощи сокращения числа употребляемых калорий, эта потеря составляет около 10-30%.

Также упоминается, что, проведённые ранее исследования, выявили, что недобор мышечной массы вызывает снижение иммунитета и ухудшает заживление ран.

Уточнения

Препараты для лечения ожирения (препараты для потери веса) — это все фармакологические средства, которые уменьшают или контролируют вес.

Имму́нная систе́ма — система биологических структур и процессов организма, обеспечивающая его защиту от инфекций, токсинов и злокачественных клеток.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Наука и техника
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря Аудио 
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Еда и рецепты
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства Аудио 
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Садоводство, цветоводство
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя Аудио 
Популярное
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции

Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.

Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
ОФАБ-250ШЛ. Штурмовая осколочно-фугасная авиабомба с удочкой Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер
Как правильно обрезать деревья: советы от биолога
Курица на овощной подушке: подойдёт куриное филе, голени или бёдрышки
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Последние материалы
The Lancet: похудение с помощью специализированных препаратов может ухудшить здоровье
Томатный сок на зиму: простой и вкусный рецепт
Космические телескопы нового поколения раскроют тайны Вселенной
Volkswagen хочет лишить своих сотрудников заслуженных премий
Как посадить смородину и крыжовник осенью и собирать ягоды долгие годы
Топ-5 стран с самым дорогим и самым дешёвым бензином на октябрь 2024 года
Российская налоговая ищет Максима Покровского*, его жену и сына
Тренер Непомнящий рассказал, как "Спартак" обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Мандарины: натуральное средство для красоты кожи и волос
В Мордовии предприниматели могут получить гранты до 10 миллионов рублей на развитие некоторых видов туризма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.