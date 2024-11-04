The Lancet: похудение с помощью специализированных препаратов может ухудшить здоровье

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В журнале The Lancet опубликована статья, в которой говорится, что быстрое похудение при помощи специальных препаратов вызывает большую потерю мышечной массы. Это отрицательно сказывается на иммунной системе, увеличивая риск возникновения инфекций.

В статье приведены исследования, которые выяснили, что при приёме агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1) потеря мышечной массы может варьироваться от 25% до 39% от веса, который был сброшен за 36-72 недели похудения. Тогда как при похудении при помощи сокращения числа употребляемых калорий, эта потеря составляет около 10-30%.

Также упоминается, что, проведённые ранее исследования, выявили, что недобор мышечной массы вызывает снижение иммунитета и ухудшает заживление ран.

Уточнения

Препараты для лечения ожирения (препараты для потери веса) — это все фармакологические средства, которые уменьшают или контролируют вес.



Имму́нная систе́ма — система биологических структур и процессов организма, обеспечивающая его защиту от инфекций, токсинов и злокачественных клеток.

