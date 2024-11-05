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Как психология влияет на здоровье и фигуру: мнение эксперта

2:11
Здоровье

Согласно мнению психолога Галины Губановой, многие проблемы с физическим здоровьем и фигурой имеют психосоматическую природу. Негативные эмоции могут оказывать влияние на иммунный статус и гормональный уровень, что, в свою очередь, может привести к различным заболеваниям. Обида, разочарование и гнев — это естественные чувства, однако постоянное сосредоточение на разрушительных эмоциях способно отразиться на состоянии организма. Об этом сообщает "Российская газета".

Как психология влияет на здоровье и фигуру: мнение эксперта
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Психолог поделилась важной информацией о связи между психическим состоянием человека и его физическим здоровьем. Согласно её словам, многие проблемы, с которыми сталкиваются люди, как физического, так и психологического характера, могут быть следствием психосоматики. Это обусловлено тем, что наши эмоции и чувства напрямую влияют на состояние организма.

Губанова акцентирует внимание на том, что негативные эмоции, такие как обида, гнев и разочарование, могут нарушать иммунный баланс и гормональный фон. Это может привести не только к ухудшению здоровья, но и к проблемам с фигурой. Психолог подчеркивает, что важно не просто осознавать свои эмоции, но и уметь с ними работать. Зацикливание на деструктивных переживаниях может спровоцировать целый ряд заболеваний, включая психосоматические расстройства.

Галина Губанова рекомендует развивать эмоциональную грамотность и навыки саморегуляции. Также не игнорировать свои чувства и искать конструктивные способы их выражения. Например, занятия спортом, творчеством или медитацией могут помочь справиться со стрессом и улучшить общее состояние. Также важно уделять внимание социальным связям: поддержка друзей и родных играет значительную роль в психоэмоциональном здоровье.

"Действуйте от любви к себе и к своему телу. Если срыв случился, не ругайте себя, такое бывает, главное - остановитесь и продолжайте заботиться о себе", - заключает эксперт.

Уточнения

Психоло́гия — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей. Тем не менее психология объединяет в себе гуманитарный и естественно-научный подходы.
 

Бронхиа́льная а́стма — хроническое неинфекционное воспалительное заболевание дыхательных путей. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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