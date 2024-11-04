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Привычки офисных работников: что вредит здоровью

1:02
Здоровье

Со временем у офисных работников формируются привычки, которые могут негативно сказываться на их здоровье.

Привычки офисных работников: что вредит здоровью
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, PDM

Одна из самых распространённых проблем — привычка быстро перекусывать на ходу. В таких случаях мозг не успевает подать сигнал о насыщении, что приводит к перееданию и набору лишних килограммов.

Ещё одна дурная привычка — использование смартфона во время обеда. Офисные сотрудники, привыкшие к этому, быстрее устают и теряют мотивацию к работе. Причина — перегрузка мозга информацией в моменты, когда он должен отдыхать.

Длительное сидение — ещё одна проблема, с которой сталкиваются "белые воротнички". Пассивный образ жизни ведёт к застою крови в венах нижних конечностей, что со временем может привести к развитию варикоза.

Что делать?

Регулярные небольшие прогулки и короткие упражнения во время рабочего дня помогают избежать этих негативных последствий и поддерживать здоровье.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з - часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование "узлов" — аневризмоподобных локальных расширений.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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