Реакция на магнитные бури: скрытые болезни под маской

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если ваш организм реагирует на магнитные бури, важно пройти медицинское обследование, так как здоровые люди обычно не испытывают подобных симптомов.

Фото: Freepik by juicy_fish, PDM

Какие сигналы стоит учитывать?

Симптомы метеозависимости, такие как головная боль, слабость, головокружение и другие, могут указывать на наличие заболеваний. Иногда это уже известные пациенту хронические болезни, но могут быть и скрытые проблемы.

Наиболее распространённые причины включают:

хронические заболевания сердца и сосудов,

железодефицитную анемию,

снижение функции щитовидной железы.

Иногда плохое самочувствие связано с недостаточной физической активностью.

Что делать при недомогании

Если во время магнитных бурь возникает дискомфорт, рекомендуется сдать общий анализ крови, проверить уровень железа, ферритина и ТТГ.

Как улучшить самочувствие

Доктор Лисицкая подчёркивает важность физической активности, умения управлять стрессом и отказа от вредных привычек для поддержания здоровья.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

