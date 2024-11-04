Реакция на магнитные бури: скрытые болезни под маской

Если ваш организм реагирует на магнитные бури, важно пройти медицинское обследование, так как здоровые люди обычно не испытывают подобных симптомов.
Симптомы метеозависимости, такие как головная боль, слабость, головокружение и другие, могут указывать на наличие заболеваний. Иногда это уже известные пациенту хронические болезни, но могут быть и скрытые проблемы.
Иногда плохое самочувствие связано с недостаточной физической активностью.
Если во время магнитных бурь возникает дискомфорт, рекомендуется сдать общий анализ крови, проверить уровень железа, ферритина и ТТГ.
Доктор Лисицкая подчёркивает важность физической активности, умения управлять стрессом и отказа от вредных привычек для поддержания здоровья.
Геомагни́тная бу́ря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?