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Реакция на магнитные бури: скрытые болезни под маской

1:07
Здоровье

Если ваш организм реагирует на магнитные бури, важно пройти медицинское обследование, так как здоровые люди обычно не испытывают подобных симптомов.

Реакция на магнитные бури: скрытые болезни под маской
Фото: Freepik by juicy_fish, PDM

Какие сигналы стоит учитывать?

Симптомы метеозависимости, такие как головная боль, слабость, головокружение и другие, могут указывать на наличие заболеваний. Иногда это уже известные пациенту хронические болезни, но могут быть и скрытые проблемы.

Наиболее распространённые причины включают:

  • хронические заболевания сердца и сосудов,
  • железодефицитную анемию,
  • снижение функции щитовидной железы.

Иногда плохое самочувствие связано с недостаточной физической активностью.

Что делать при недомогании

Если во время магнитных бурь возникает дискомфорт, рекомендуется сдать общий анализ крови, проверить уровень железа, ферритина и ТТГ.

Как улучшить самочувствие

Доктор Лисицкая подчёркивает важность физической активности, умения управлять стрессом и отказа от вредных привычек для поддержания здоровья.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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