Чем питаться при болезни для быстрого восстановления

Когда человек болеет, его главная цель — как можно быстрее восстановить силы. Важно следовать простым правилам: обеспечить организму достаточное количество жидкости, отдыхать и придерживаться рекомендаций врача. Однако немаловажную роль играет и питание, которое помогает ускорить процесс выздоровления.
При простуде стоит уделить особое внимание простым и натуральным продуктам, которые способствуют восстановлению организма. Включите в своё меню:
Диетологи подчеркивают, что в период болезни организм особенно нуждается в дополнительных источниках энергии, белке и противовоспалительных веществах. Мёд, в частности, выделяется своими полезными свойствами и помогает бороться с воспалительными процессами благодаря содержанию антиоксидантов.
Просту́да (англ. common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?