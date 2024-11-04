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Чем питаться при болезни для быстрого восстановления

1:14
Здоровье

Когда человек болеет, его главная цель — как можно быстрее восстановить силы. Важно следовать простым правилам: обеспечить организму достаточное количество жидкости, отдыхать и придерживаться рекомендаций врача. Однако немаловажную роль играет и питание, которое помогает ускорить процесс выздоровления.

Чем питаться при болезни для быстрого восстановления
Фото: Freepik by prostooleh, PDM

Какие продукты включить в рацион?

При простуде стоит уделить особое внимание простым и натуральным продуктам, которые способствуют восстановлению организма. Включите в своё меню:

  • яйца — как источник белка для поддержки иммунной системы;
  • морсы и компоты из ягод, которые насыщают организм витаминами и поддерживают гидратацию;
  • мёд — его можно добавлять в тёплый чай, чтобы получить дозу натуральных флавоноидов и укрепить защитные силы организма.

Почему это важно?

Диетологи подчеркивают, что в период болезни организм особенно нуждается в дополнительных источниках энергии, белке и противовоспалительных веществах. Мёд, в частности, выделяется своими полезными свойствами и помогает бороться с воспалительными процессами благодаря содержанию антиоксидантов.

Уточнения

Просту́да (англ. common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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