Натуральные альтернативы энергетикам: как оставаться бодрым

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Энергетические напитки часто обеспечивают быстрый заряд энергии и бодрости, но стоит помнить и о возможных побочных эффектах, влияющих на организм. Однако существуют безопасные альтернативы, которые помогут сохранить энергию на протяжении всего дня.

Фото: wikimedia.org by Iveto, CC BY 3.0

Как поддерживать заряд сил весь день? Вот несколько полезных советов:

Планирование и управление временем. Организуйте свой день так, чтобы избежать суеты и выполнять задачи вовремя. Разделите работу или учебный материал на равные части для равномерной нагрузки.

Организуйте свой день так, чтобы избежать суеты и выполнять задачи вовремя. Разделите работу или учебный материал на равные части для равномерной нагрузки. Разнообразное питание. Включайте в рацион белки, овощи, фрукты и продукты, содержащие витамин D и омега-3, чтобы поддерживать организм в тонусе.

Включайте в рацион белки, овощи, фрукты и продукты, содержащие витамин D и омега-3, чтобы поддерживать организм в тонусе. Здоровый сон. Ложитесь спать до полуночи и обеспечьте себе 7-8 часов качественного сна.

Ложитесь спать до полуночи и обеспечьте себе 7-8 часов качественного сна. Физическая активность. Регулярные упражнения помогают оставаться бодрыми и активными.

Гидратация. Пейте достаточное количество воды для нормального функционирования организма.

Пейте достаточное количество воды для нормального функционирования организма. Безопасные напитки. Рассмотрите такие варианты, как зелёный чай и натуральный кофе, а также напитки с лимоном и имбирем, которые не наносят вред нервной системе.

Рассмотрите такие варианты, как зелёный чай и натуральный кофе, а также напитки с лимоном и имбирем, которые не наносят вред нервной системе. Натуральные стимуляторы. Среди натуральных средств, поддерживающих энергию, выделяются адаптогены:

элеутерококк, женьшень, лимонник, маральский корень и другие.

Адаптогены — это природные тонизирующие вещества, обладающие рядом полезных свойств, которые помогают организму лучше адаптироваться к стрессу и поддерживать жизненные силы.

Уточнения

Адаптоге́ны - фармакологическая группа препаратов природного или искусственного происхождения, предположительно способных повышать неспецифическую сопротивляемость организма к широкому спектру вредных воздействий и к стрессу.

