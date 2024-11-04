Энергетики: бодрость сейчас, проблемы потом

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современном мире, где жизнь идёт в быстром темпе, полноценный отдых становится редкостью. Однако есть простые способы восстановить силы — например, стимуляторы. Для кого-то это утренний контрастный душ, для других — пробежка или чашка крепкого кофе.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, CC BY-ND 2.0

Но всё больше людей выбирают энергетические напитки, часто не задумываясь о последствиях.

Что в составе?

Энергетики содержат:

кофеин,

карнитин,

женьшень,

гуарану,

таурин,

витамины группы B,

сахар и другие компоненты.

Польза и риск

Энергетики могут приносить пользу, если соблюдать рекомендации по их употреблению. Но чрезмерное потребление ведёт к серьёзным проблемам.

Эти напитки сравнивают с небольшими бомбами: их эффект может разрушать здоровье. Вот какие системы организма страдают больше всего:

Сердечно-сосудистая система

Регулярное употребление энергетиков ускоряет износ сердца, провоцируя аритмии, сердечную недостаточность и повышенное давление. В медицинской литературе упоминаются даже случаи инфарктов после их употребления.

Нервная система

Вначале энергетики стимулируют умственную и физическую активность, но вскоре возникает усталость и сонливость. Возможны:

нарушение сна,

раздражительность,

тревожность,

снижение работоспособности,

судороги и другие проблемы.

Энергетики также могут усугублять скрытые психические расстройства

Эндокринная система

Из-за высокого содержания сахара они опасны для диабетиков. Калорийность этих напитков может способствовать набору веса.

Пищеварительная система

Чрезмерное потребление вызывает тошноту, рвоту, диарею и боли в животе.

Зубы

Энергетики повышают кислотность в ротовой полости, что разрушает эмаль и изменяет цвет зубов.

Привыкание

Ежедневное потребление лишает организм возможности чувствовать естественную бодрость.

Плюсы

Основное преимущество — мгновенная бодрость, которая длится несколько часов. В отличие от кофе или чая, которые начинают действовать через 15 минут и держат эффект около часа, энергетики дают результат быстро и надолго.

Заключение

Энергетики больше вредят, чем приносят пользы. Они лишь расходуют внутренние ресурсы организма, что вредит его здоровью. Частое употребление может стать причиной болезней. Поэтому, даже в критических ситуациях, стоит помнить о рисках.

Уточнения

Энергетический напиток (разг. энергетик) — это тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию.

