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Диетолог развеял миф о пользе зелёного чая для сжигания жира

1:28
Здоровье

Экстракт зеленого чая, несмотря на популярное мнение, не способствует значительной потере веса.

Диетолог развеял миф о пользе зелёного чая для сжигания жира
Фото: flickr.com by понафотки, CC BY-SA 2.0

Такое заявление сделал диетолог из Университета Рединга доктор Гюнтер Кунле, отметив, что, хотя зеленый чай долгое время рассматривался как возможное средство для снижения веса, его эффективность в этом вопросе сомнительна.

В китайской медицинской литературе XVI века упоминались жиросжигающие свойства зеленого чая, и до сих пор производители активно используют это в маркетинге, утверждая, что экстракт способен "ускорять" метаболизм.

Одно из исследований 2016 года, включавшее 115 женщин, действительно показало снижение веса и уменьшение объема талии при ежедневном приеме 800 мг экстракта зеленого чая на протяжении 12 недель. Однако другая работа, в которой участвовали люди с избыточным весом, выявила, что экстракт зеленого чая не влияет на статистически значимую потерю веса. Доктор Кунле критически оценивает результаты первого исследования, полагая, что их достоверность вызывает вопросы.

Таким образом, надежных данных, подтверждающих эффективность зеленого чая для похудения, на данный момент нет. Диетолог подчеркивает, что экстракт зеленого чая не может быть полноценной альтернативой традиционным методам снижения веса.

Уточнения

Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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