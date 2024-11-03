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Учёные обнаружили связь между инфекциями и диабетом

1:10
Здоровье

Бактериальные инфекции могут играть роль в развитии диабета 1-го типа, вызывая аномальные реакции иммунной системы.

Учёные обнаружили связь между инфекциями и диабетом
Фото: marines.mil is licensed under public_domain

По данным исследования, опубликованного в Journal of Clinical Investigation, некоторые бактерии способны выделять молекулы, провоцирующие гиперактивацию Т-клеток. Эти иммунные клетки, призванные бороться с инфекциями, могут ошибочно атаковать поджелудочную железу, уничтожая клетки, ответственные за выработку инсулина.

Диабет 1-го типа — это аутоиммунное заболевание, при котором пациенты, обычно молодые люди и дети, страдают от нехватки инсулина, необходимого для поддержания нормального уровня сахара в крови. Таким пациентам требуется регулярное введение инсулина.

Ученые подчеркивают, что это исследование не ставит инфекции причиной всех случаев диабета, а указывает лишь на возможную связь в отдельных случаях, требующую дальнейшего изучения.

Полученные результаты помогают глубже понять механизмы развития диабета и могут способствовать созданию методов профилактики и лечения этого заболевания.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum «заражать») — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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