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Чего нельзя есть при высоком давлении: главные запреты

1:20
Здоровье

Людям с повышенным артериальным давлением важно внимательно следить за своим рационом, чтобы избежать ухудшения состояния. Медики подчеркивают, что определенные продукты могут негативно влиять на давление и способствовать его повышению.

Чего нельзя есть при высоком давлении: главные запреты
Фото: Flickr by agilemktg1, PDM

Продукты, которые следует исключить

  1. Соль и продукты с её высоким содержанием. К таким продуктам относятся приправы, консервированные супы, обработанное мясо, упакованные закуски, пицца и другие виды "вредной" еды. Соль способствует задержке жидкости в организме, что увеличивает нагрузку на сердце и повышает давление.
  2. Жирные молочные продукты и мясо. Эти продукты, как и жареные блюда и соусы на основе сливок, увеличивают нагрузку на сердце, заставляя его работать активнее, что, в свою очередь, может повышать давление.
  3. Алкоголь и сладкие напитки. Медики советуют гипертоникам отказаться от употребления алкоголя и сладких газированных напитков, так как они могут усугубить проблемы с давлением.

Советы для гипертоников

Помимо исключения вышеперечисленных продуктов, важно следить за общим рационом, чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и контролировать артериальное давление.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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