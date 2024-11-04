Как оптимизм продлевает жизнь и улучшает здоровье

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оптимизм часто воспринимается как простая психологическая установка, однако его преимущества подтверждены и научными исследованиями. Оптимисты могут радоваться мелочам и сохранять позитивный настрой даже в трудных ситуациях. Но за этим скрывается нечто большее, чем просто вера в удачу.

Фото: flickr.com by m01229, CC BY 2.0

Научные исследования о влиянии оптимизма

Исследование, проведенное учеными из больницы Mount Sinai Morningside в Нью-Йорке, показало, что оптимизм оказывает значительное влияние на физическое здоровье. В этих исследованиях приняли участие более 220 тысяч человек, и результаты однозначно подтвердили пользу позитивного мышления.

Почему оптимизм важен для здоровья

Согласно данным исследований, у оптимистов лучшее состояние сердечно-сосудистой системы, легких и обмена веществ. Они реже страдают от проблем с иммунной системой и имеют на 35 % меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что позитивные люди чаще ведут здоровый образ жизни:

придерживаются правильного питания;

избегают вредных привычек;

поддерживают физическую активность.

Долголетие и оптимизм

Интересно, что многие долгожители — оптимисты. Согласно исследованиям, они живут на 11-15 % дольше и имеют больше шансов дожить до 85 лет и старше.

Пессимизм и его влияние

У пессимистов, напротив, здоровье часто страдает из-за высокого уровня гормонов стресса — кортизола и норадреналина. Повышенные уровни этих гормонов могут способствовать развитию депрессии и связанных с ней сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Оптимизм (от лат. optimus - "наилучший") — отношение, отражающее веру или надежду в положительный и желаемый исход тех или иных событий.

