Как оптимизм продлевает жизнь и улучшает здоровье

Оптимизм часто воспринимается как простая психологическая установка, однако его преимущества подтверждены и научными исследованиями. Оптимисты могут радоваться мелочам и сохранять позитивный настрой даже в трудных ситуациях. Но за этим скрывается нечто большее, чем просто вера в удачу.
Исследование, проведенное учеными из больницы Mount Sinai Morningside в Нью-Йорке, показало, что оптимизм оказывает значительное влияние на физическое здоровье. В этих исследованиях приняли участие более 220 тысяч человек, и результаты однозначно подтвердили пользу позитивного мышления.
Согласно данным исследований, у оптимистов лучшее состояние сердечно-сосудистой системы, легких и обмена веществ. Они реже страдают от проблем с иммунной системой и имеют на 35 % меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что позитивные люди чаще ведут здоровый образ жизни:
Интересно, что многие долгожители — оптимисты. Согласно исследованиям, они живут на 11-15 % дольше и имеют больше шансов дожить до 85 лет и старше.
У пессимистов, напротив, здоровье часто страдает из-за высокого уровня гормонов стресса — кортизола и норадреналина. Повышенные уровни этих гормонов могут способствовать развитию депрессии и связанных с ней сердечно-сосудистых заболеваний.
Оптимизм (от лат. optimus - "наилучший") — отношение, отражающее веру или надежду в положительный и желаемый исход тех или иных событий.
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