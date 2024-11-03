Почему мы просыпаемся с рывком и другие загадки сна

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время сна может казаться, что время ускоряется — вы только что заснули, и вот уже наступило утро. Однако в этот период физиологические процессы в организме замедляются, переходя в специфические фазы.

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Например, наше дыхание становится более глубоким и реже, частота дыхательных движений снижается. Понижается и кровяное давление, а сердечный ритм может уменьшиться до 1/3 или даже половины обычного числа ударов в минуту.

Фазы сна и их влияние на организм

Сон делится на несколько фаз, каждая из которых влияет на организм по-своему. В процессе сна уровень адреналина — гормона, который помогает нам преодолевать страх, — значительно падает. Это объясняет, почему во сне мы не избавляемся от страхов, таких как боязнь высоты или клаустрофобия. В то же время уровень гормона роста увеличивается, что способствует восстановлению тканей и регенерации мышц. Хотя он не помогает взрослым расти, гормон роста играет важную роль в обновлении клеток.

Вы когда-нибудь задумывались, почему ночью вы редко просыпаетесь, чтобы сходить в туалет? Это заслуга гормона адиуретина, который уменьшает объем мочи в мочевом пузыре.

Кроме того, сон регулирует аппетит: в процессе отдыха организм выделяет гормоны, подавляющие чувство голода.

Сон как средство терапии

Сон — это универсальное лекарство. Он способствует не только восстановлению мышц, но и их заживлению. Интересный факт: во время одной из фаз сна мышечная активность тела полностью подавляется, за исключением глаз и дыхательных мышц. Эта фаза предотвращает физическое воспроизведение снов и объясняет, почему нас не будит даже очень реалистичный сон.

Многие из нас сталкивались с явлением резкого пробуждения с рывком, которое происходит на границе сна и бодрствования. Это ощущение не связано с движениями во сне и пока остается не до конца изученным. Однако оно подтверждает важность полноценного сна для восстановления организма — никакие другие способы расслабления не могут заменить его функции.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

