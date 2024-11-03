Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лидер КХЛ "Локомотив" одержал восьмую победу подряд
Звезда фильма о Мэри Поппинс заявила, что Марчелло Мастроянни стал мужчиной благодаря ей
5,6 миллиарда рублей: Татнефть подала иск против АО Туполев
Учёные раскрыли скрытые последствия подавления эмоций
В Пензенской области можно увидеть не только Тарханы: путеводитель по достопримечательностям
Как правильно поужинать, чтобы крепко спать всю ночь
Как защитить нос и щеки от мороза: советы дерматолога
Как мелкая рыба помогает продлить жизнь: новое исследование японских учёных
Как вырастить вишню с высокими урожаями: простые советы для садоводов

Ранний сон и легкий подъем: 5 шагов к идеальному утру

1:29
Здоровье

Многие люди, стремясь успеть сделать личные дела после работы, засиживаются допоздна, что приводит к утренней усталости. Если эта ситуация вам знакома, стоит попробовать изменить распорядок дня. Попробуйте ложиться спать в 22:00 каждый день на протяжении месяца — вы будете удивлены, как изменится ваша жизнь.

Ранний сон и легкий подъем: 5 шагов к идеальному утру
Фото: freepik

Советы для легкого утреннего подъема

  1. Относитесь ко сну как к лечению. Понимание важности сна поможет вам бережно относиться к этому процессу и соблюдать режим.
  2. Заканчивайте ужин до 19:00. Лучше выбирать легкую пищу, но избегать перекусов вроде фруктов или кефира перед сном — вместо этого отдайте предпочтение теплому приготовленному блюду. Чай и кофе замените на травяные отвары с расслабляющим эффектом.
  3. Примите расслабляющий душ перед сном. Если полноценная ванна недоступна, сделайте теплую ванночку для ног с добавлением ароматических масел или магнезии — это поможет снять напряжение и тревогу.
  4. Отключите телефон после 21:00. Поставьте его на зарядку и больше не прикасайтесь до утра. Это время лучше посвятить чтению книги или журнала.
  5. Обнимите близких перед сном. Пожелайте спокойной ночи родным (включая любимого кота) — это создаст чувство спокойствия и уюта перед сном.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Военные новости
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа Аудио 
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
Наука и техника
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником Аудио 
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Авто
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Популярное
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Броневик Спартак. Новое поколение российской бронетехники Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Угги возвращаются: почему они снова в моде этой зимой
Угги возвращаются: почему они снова в моде этой зимой
Последние материалы
5,6 миллиарда рублей: Татнефть подала иск против АО Туполев
Учёные раскрыли скрытые последствия подавления эмоций
В Пензенской области можно увидеть не только Тарханы: путеводитель по достопримечательностям
Как правильно поужинать, чтобы крепко спать всю ночь
Как защитить нос и щеки от мороза: советы дерматолога
Как мелкая рыба помогает продлить жизнь: новое исследование японских учёных
Ранний сон и легкий подъем: 5 шагов к идеальному утру
Как вырастить вишню с высокими урожаями: простые советы для садоводов
Как возраст и порода влияют на кошачье общение
Блогер Дава исполнил с отцом песню Муслима Магомаева: он всегда мечтал
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.