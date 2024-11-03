Ранний сон и легкий подъем: 5 шагов к идеальному утру

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди, стремясь успеть сделать личные дела после работы, засиживаются допоздна, что приводит к утренней усталости. Если эта ситуация вам знакома, стоит попробовать изменить распорядок дня. Попробуйте ложиться спать в 22:00 каждый день на протяжении месяца — вы будете удивлены, как изменится ваша жизнь.

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Советы для легкого утреннего подъема

Относитесь ко сну как к лечению. Понимание важности сна поможет вам бережно относиться к этому процессу и соблюдать режим. Заканчивайте ужин до 19:00. Лучше выбирать легкую пищу, но избегать перекусов вроде фруктов или кефира перед сном — вместо этого отдайте предпочтение теплому приготовленному блюду. Чай и кофе замените на травяные отвары с расслабляющим эффектом. Примите расслабляющий душ перед сном. Если полноценная ванна недоступна, сделайте теплую ванночку для ног с добавлением ароматических масел или магнезии — это поможет снять напряжение и тревогу. Отключите телефон после 21:00. Поставьте его на зарядку и больше не прикасайтесь до утра. Это время лучше посвятить чтению книги или журнала. Обнимите близких перед сном. Пожелайте спокойной ночи родным (включая любимого кота) — это создаст чувство спокойствия и уюта перед сном.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

