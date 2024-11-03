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Daily Mail: клетчатка эффективна для похудения

1:56
Здоровье

Британские диетологи Лора Саузерн и Тим Спектор рассказали изданию Daily Mail, что растительные волокна (клетчатка) могут помочь справиться с тягой к сладкому и эффективно терять вес. Клетчатка естественным образом замедляет пищеварение и процесс усвоения глюкозы.

Daily Mail: клетчатка эффективна для похудения
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Эксперты объяснили, что клетчатка делится на два основных типа: нерастворимую и растворимую. Оба вида могут способствовать похудению разными способами. Растворимая клетчатка, содержащаяся в бобовых, горохе, овсе, ячмене, яблоках и цитрусовых, при соединении с водой приобретает вязкую гелеобразную консистенцию, которая помогает пище проходить через кишечник и нормализует его работу.

Также этот вид пищевых волокон усиливает выработку лептина — гормона, который усиливает чувство насыщения, и глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1). Последний действует аналогично семаглутиду, активному веществу препаратов для снижения веса.

Нерастворимыми пищевыми волокнами, которые в процессе пищеварения практически не претерпевают изменений, богаты кожура фруктов и овощей, а также цельные злаки. Диетолог Спектор отмечает, что такая клетчатка медленно усваивается организмом, способствуя продлению чувства сытости.

Кроме того, у людей, которые придерживаются диеты с высоким содержанием клетчатки, вырабатывается меньше желчной кислоты под названием isoUDC, которая связана с повышенным аппетитом. Дополнительно облегчает процесс похудения способность клетчатки замедлять всасывание глюкозы из пищи в кишечнике, что помогает избежать постпрандиальной гипергликемии — быстрого и значительного повышения уровня глюкозы в крови через два часа после приема пищи.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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