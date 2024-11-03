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Нутрициолог рассказала о пользе клеточного питания

1:37
Здоровье

Россиянам указали на основную ошибку в подходе к питанию. Многие люди строят свой рацион, думая о еде с точки зрения её влияния на отдельные органы, например, считая, что белок помогает нарастить мышцы, тыква полезна для сердца, а шоколад — для мозга. Однако, по словам нутрициолога Натальи Барановой, всё начинается на клеточном уровне.

Нутрициолог рассказала о пользе клеточного питания
Фото: freepik.com is licensed under Public domain

"Клеточное питание — это подход, который фокусируется на обеспечении клетки необходимыми нутриентами для их оптимального функционирования. В основе этого концепта лежит использование качественных продуктов, богатых витаминами, минералами и антиоксидантами. Они способствуют улучшению обмена веществ и укреплению иммунной системы", — объяснила она в интервью для РИА "ФедералПресс".

Важно понимать, что питание проходит два этапа: общий и клеточный. Сначала пища разлагается, а затем питательные вещества поступают в кровь и становятся питанием для клеток. Например, лапша быстрого приготовления может показаться вкусной и питательной, но для клеток она является "пустой" едой. Клеткам необходимы аминокислоты, полезные жиры, простые сахара и микроэлементы, а консерванты и красители только нагружают организм.

Баранова также отметила, что в аптеках можно найти биологически активные добавки (БАДы), позиционируемые как клеточное питание. Однако они не заменяют полноценную пищу и должны приниматься вместе с ней и строго по рекомендации врача.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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