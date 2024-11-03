"Заболеть" станет сложнее? Минздрав хочет изменить порядок оформления больничных.

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Минздрав рассматривает новую систему выдачи больничных листов, которая может включать в себя дополнительную проверку для пациентов, часто оформляющих больничные.



Согласно предлагаемым изменениям, если человек оформлял больничный лист не менее четырех раз за полгода, лечащий врач будет обязан передать медицинскую документацию о пациенте в специальную врачебную комиссию. Это позволит провести дополнительное обследование и диагностировать ряд заболеваний на ранней стадии.

Исключением будут случаи ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения медпомощи при социально значимых заболеваниях и недугах, требующих заместительной почечной терапии.

Минздрав также рассматривает возможность закрепления в законодательстве учета лечащим врачом имевшихся ранее случаев многократного формирования больничных листов.

Уточнения

Листок нетрудоспособности (больничный лист или больничный) — документ, подтверждающий временную нетрудоспособность гражданина.

