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"Заболеть" станет сложнее? Минздрав хочет изменить порядок оформления больничных.

Здоровье

 

"Заболеть" станет сложнее? Минздрав хочет изменить порядок оформления больничных.
Фото: flickr.com by Jernej Furman, CC BY 2.0

Минздрав рассматривает новую систему выдачи больничных листов, которая может включать в себя дополнительную проверку для пациентов, часто оформляющих больничные.


Согласно предлагаемым изменениям, если человек оформлял больничный лист не менее четырех раз за полгода, лечащий врач будет обязан передать медицинскую документацию о пациенте в специальную врачебную комиссию. Это позволит провести дополнительное обследование и диагностировать ряд заболеваний на ранней стадии.

Исключением будут случаи ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения медпомощи при социально значимых заболеваниях и недугах, требующих заместительной почечной терапии.

Минздрав также рассматривает возможность закрепления в законодательстве учета лечащим врачом имевшихся ранее случаев многократного формирования больничных листов.

Уточнения

Листок нетрудоспособности (больничный лист или больничный) — документ, подтверждающий временную нетрудоспособность гражданина.

Автор Лидия Сигарева
Лидия Сигарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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