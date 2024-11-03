Стоматолог в Новороссийске испортил зубы пациентам

Супружеская пара из Новороссийска обратилась в клинику "Голливуд" для улучшения внешнего вида передних зубов, но в результате они получили серьёзные осложнения, включая смещение челюсти, гной и воспаление. За эти услуги пара заплатила два миллиона рублей. Об этом инциденте сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Как выяснилось, пара консультировалась со стоматологом Левоном Мартиросяном, который убедил их установить виниры, хотя изначально они не планировали этого. После удаления нерва у пациентов появились недомогание, кровотечение и гнойные нарывы. Несмотря на это, врач решил продолжить работу, но после установки импланты оказались некачественными и "завалились внутрь". Мартиросян признал свою ошибку и обещал все исправить, но ситуация не улучшилась.
В итоге мужчина обратился в суд. Его юрист отметил, что исправление зубов обойдётся в три миллиона рублей. Суд признал вину врача и обязал его выплатить четыре миллиона рублей в качестве компенсации.
Вини́ры — фарфоровые или керамические накладки, заменяющие внешний слой зубов.
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