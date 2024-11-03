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Стоматолог в Новороссийске испортил зубы пациентам

1:08
Здоровье

Супружеская пара из Новороссийска обратилась в клинику "Голливуд" для улучшения внешнего вида передних зубов, но в результате они получили серьёзные осложнения, включая смещение челюсти, гной и воспаление. За эти услуги пара заплатила два миллиона рублей. Об этом инциденте сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Стоматолог в Новороссийске испортил зубы пациентам
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Как выяснилось, пара консультировалась со стоматологом Левоном Мартиросяном, который убедил их установить виниры, хотя изначально они не планировали этого. После удаления нерва у пациентов появились недомогание, кровотечение и гнойные нарывы. Несмотря на это, врач решил продолжить работу, но после установки импланты оказались некачественными и "завалились внутрь". Мартиросян признал свою ошибку и обещал все исправить, но ситуация не улучшилась.

В итоге мужчина обратился в суд. Его юрист отметил, что исправление зубов обойдётся в три миллиона рублей. Суд признал вину врача и обязал его выплатить четыре миллиона рублей в качестве компенсации.

Уточнения

Вини́ры — фарфоровые или керамические накладки, заменяющие внешний слой зубов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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