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В отелях Турции отрицают вспышку вируса Коксаки среди туристов

0:43
Здоровье

Представители турецких отелей заявили, что не получали жалоб от российских туристов о "мощном вирусе" Коксаки. Ситуация не критическая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в Анталье.

В отелях Турции отрицают вспышку вируса Коксаки среди туристов
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belek-Serik-Antalya,_Turkey_-_panoramio_(18).jpg by Eugene Yakovenko

"Мы не получали жалоб, никакой критической ситуации нет", — сообщил представитель Akka Hotels.

Кроме того, официальный представитель отеля Lrs Port River в Сиде опроверг информацию о вспышке болезни, добавив, что отель всегда готов принять гостей из России. По информации дипломатического представительства, местные власти утверждают, что принимают все необходимые меры для урегулирования ситуации и не получают большого количества жалоб.

Уточнения

Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте. 

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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