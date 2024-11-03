В отелях Турции отрицают вспышку вируса Коксаки среди туристов

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Представители турецких отелей заявили, что не получали жалоб от российских туристов о "мощном вирусе" Коксаки. Ситуация не критическая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в Анталье.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belek-Serik-Antalya,_Turkey_-_panoramio_(18).jpg by Eugene Yakovenko

"Мы не получали жалоб, никакой критической ситуации нет", — сообщил представитель Akka Hotels.

Кроме того, официальный представитель отеля Lrs Port River в Сиде опроверг информацию о вспышке болезни, добавив, что отель всегда готов принять гостей из России. По информации дипломатического представительства, местные власти утверждают, что принимают все необходимые меры для урегулирования ситуации и не получают большого количества жалоб.

Уточнения

Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте.



Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

