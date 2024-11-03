В отелях Турции отрицают вспышку вируса Коксаки среди туристов

Представители турецких отелей заявили, что не получали жалоб от российских туристов о "мощном вирусе" Коксаки. Ситуация не критическая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в Анталье.
"Мы не получали жалоб, никакой критической ситуации нет", — сообщил представитель Akka Hotels.
Кроме того, официальный представитель отеля Lrs Port River в Сиде опроверг информацию о вспышке болезни, добавив, что отель всегда готов принять гостей из России. По информации дипломатического представительства, местные власти утверждают, что принимают все необходимые меры для урегулирования ситуации и не получают большого количества жалоб.
Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте.
Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.
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