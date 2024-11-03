Диетолог рассказала в чём польза тыквы

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог и диетолог Маргарита Королёва рассказала о полезных свойствах тыквы, которую не зря считают королевой осени. Ведь в ней содержится очень много полезных витаминов и микроэлементов.

Фото: flickr.com by Danielle Scott, CC BY-SA 2.0

"В ней не только витамин С, но и много витаминов группы B. Её семена содержат большое количество минеральных веществ, где и калий, и магний, и цинк, и фосфор и масса других полезных компонентов, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и всех остальных систем организма. Тыква улучшает микробиоту кишечника, обеспечивает хорошую пищеварительную функцию кишечнику", — пояснила эксперт.

Правда тыкву можно не всем, например, людям, страдающим сахарным диабетом или имеющим заболевания почек, нельзя часто употреблять этот овощ. Он также противопоказан при мочекаменной и желчнекаменной болезнях.

По словам врача, из тыквы можно приготовить вкусные супы, каши и даже десерты, передаёт Радио 1.