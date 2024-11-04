Врач рассказал, к чему может привести неправильная осанка и как её скорректировать

Нарушение осанки обычно является приобретённым качеством, и важно следить за ней на протяжении всей жизни. Это влияет не только на здоровье позвоночника, но и на весь организм.
Неправильная осанка может привести к головным и мышечным болям, заболеваниям дыхательной системы. Однако её можно скорректировать даже во взрослом возрасте, как рассказал Алексей Попов, врач высшей категории и мануальный терапевт.
По словам врача, неправильная осанка вызывает смещение центра тяжести и нарушение естественных изгибов позвоночника, что может привести к гиперкифозу или другим деформациям.
Простой, хотя и длительный способ исправления осанки — выполнение комплекса упражнений и физиотерапевтическое лечение. Врач привёл примеры полезных упражнений, таких как "кошка", "поворот корпуса" и "планка".
"Планка". Лежа на животе, приподнимитесь на предплечьях и носках ног, чтобы тело образовало прямую линию. Локти должны быть расположены под плечами, а живот подтянут. Удерживайте позицию в течение 30-60 секунд", — объяснил Попов, слова которого приводит Газета.Ru.
Более быстрый способ исправить осанку — мануальная терапия, которая может решить проблему даже за несколько сеансов. Для ускорения результата врач может использовать дополнительные методы, такие как акупунктура и лимфодренажный массаж.
Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
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