Врач рассказал, к чему может привести неправильная осанка и как её скорректировать

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нарушение осанки обычно является приобретённым качеством, и важно следить за ней на протяжении всей жизни. Это влияет не только на здоровье позвоночника, но и на весь организм.

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Неправильная осанка может привести к головным и мышечным болям, заболеваниям дыхательной системы. Однако её можно скорректировать даже во взрослом возрасте, как рассказал Алексей Попов, врач высшей категории и мануальный терапевт.

По словам врача, неправильная осанка вызывает смещение центра тяжести и нарушение естественных изгибов позвоночника, что может привести к гиперкифозу или другим деформациям.

Простой, хотя и длительный способ исправления осанки — выполнение комплекса упражнений и физиотерапевтическое лечение. Врач привёл примеры полезных упражнений, таких как "кошка", "поворот корпуса" и "планка".

"Планка". Лежа на животе, приподнимитесь на предплечьях и носках ног, чтобы тело образовало прямую линию. Локти должны быть расположены под плечами, а живот подтянут. Удерживайте позицию в течение 30-60 секунд", — объяснил Попов, слова которого приводит Газета.Ru.

Более быстрый способ исправить осанку — мануальная терапия, которая может решить проблему даже за несколько сеансов. Для ускорения результата врач может использовать дополнительные методы, такие как акупунктура и лимфодренажный массаж.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

