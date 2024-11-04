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Психолог рассказала, как перестать бояться перемен

1:55
Здоровье

Страх перед новыми начинаниями может стать серьёзным препятствием на пути к реализации потенциала, особенно когда речь заходит о масштабных целях. Как преодолеть этот страх и превратить неопределенность в возможность? Ньюсинфо пообщался с психологом и карьерным консультантом Анной Мухиной, чтобы узнать о методах, которые помогут преодолеть барьеры.

Психолог рассказала, как перестать бояться перемен
Фото: Wikipedia by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

Психолог рассказала, что стремление к стабильности и комфорту играет важную роль в жизни людей, однако любопытство и усталость от рутины также являются неотъемлемыми чертами человека. Новые проекты требуют усилий и изменения привычного стиля работы, что может вызывать тревогу. Кроме того, люди хотят сохранить положительную самооценку и хорошие отношения с окружающими, что может быть рискованно в новых проектах.

Чтобы перестать бояться предстоящих перемен, Анна Мухина предлагает задать себе вопрос: "Чего именно я боюсь?" и представить, что самое страшное уже произошло. Это поможет найти реальные выходы из ситуации, что будет легче сделать с поддержкой.

"Также можно посоветовать расписать риски. Взять листок бумаги и просто на него выписать, какие сложности видятся человеку в этом новом начинании. Если выписать это и посмотреть на каждую в отдельности, то придут в голову вполне себе реальные выходы", — посоветовала Мухина.

Эксперт подчеркнула важность определения цели и разбития её на более мелкие задачи. Например, если человек хочет стать генеральным директором, то можно начать с получения образования или записи на курсы. Затем следует приобрести необходимые навыки и получить опыт, чтобы найти работу в крупной компании. Каждый шаг приближает к цели и делает её более достижимой, уверена специалист.

Уточнения

Страх — эмоция или чувство, возникающее из-за ощущения воображаемой или реальной опасности, которая в свою очередь может представлять угрозу жизни человека.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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