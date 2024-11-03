Как распознать хронический стресс по 3 признакам

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие настолько привыкли к хроническому стрессу, что даже не осознают наличие проблемы. Однако игнорирование её не спасает от негативных последствий, которые со временем накапливаются.

Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan, CC BY-SA 4.0

Три признака хронического стресса, на которые стоит обратить внимание

Снижение эффективности в работе

Если вы заметили, что хуже справляетесь с обычными задачами, работаете медленнее, допускаете больше ошибок и иногда поступаете необдуманно, это может быть признаком того, что пора взять паузу и отдохнуть. Но отдых должен быть полноценным, чтобы нейтрализовать последствия стресса.

Непредсказуемые эмоциональные реакции

Стресс часто меняет эмоциональный фон. Люди, которые ранее были спокойными и уверенными, могут стать нервными и напряжёнными. Появляется повышенная чувствительность и нестабильность в эмоциях, что может привести к резким вспышкам раздражения.

Проблемы со сном и общим самочувствием

Стресс негативно влияет на качество сна, из-за чего ночной отдых не восстанавливает силы. В результате накапливается физическое и эмоциональное истощение, что ухудшает самочувствие.

Чтобы минимизировать риски хронического стресса, важно нормализовать свой распорядок и создать условия для полноценного восстановления организма.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

